"أدنوك للتوزيع" تفتتح 4 محطات من طراز "On the go"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة "أدنوك للتوزيع"، اليوم، عن افتتاح أربع محطات خدمة جديدة من طراز "أدنوك On the go" في أبوظبي وذلك لتوفر خدمة التزود بالوقود والمتاجر الصغيرة بالقرب من عملائها القاطنين في المناطق السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية.



وبعد افتتاح أولى محطات "On the go" في البطين، تفتتح "أدنوك للتوزيع" محطات جديدة من الطراز نفسه في المدينة الصناعية بأبوظبي (IDAC)، ومعزز، ومدينة خليفة، والخبيصي في العين.



وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع"، أحمد الشامسي: " الآن وأكثر من أي وقت مضى أصبح من المهم للغاية أن نوفر لعملائنا الوقود والضروريات اليومية بأكثر الطرق راحة وأماناً".



وأضاف: "لقد واصلنا تنفيذ المبادرات التي تسهم في الحفاظ على سلامة عملائنا أثناء خروجهم للحصول على متطلباتهم الضرورية التي يُعد الوقود أحدها". وتوفر محطات المناطق السكنية "أدنوكOn the go" للعملاء الفرصة للتزود بالوقود والحصول على الضروريات دون مغادرة مركباتهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news