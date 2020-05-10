«طيران الإمارات» تشغّل رحلات لإعادة «المقيمين» إلى الدولة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أكدت شركة «طيران الإمارات» أنها بدأت تشغيل رحلات ركاب محدودة، لنقل حاملي الإقامة الإماراتية الموجودين خارج الدولة، والراغبين في العودة من وجهات محدّدة إلى دولة الإمارات.

وأوضحت الشركة، في بيان على موقعها الشبكي، أن الوجهات المتاحة حالياً لرحلات العودة تشمل فرانكفورت، ولندن هيثرو.

وشدّدت «طيران الإمارات» على أن قيود الدخول الصارمة ستظل سارية عند الوصول إلى مطار دبي الدولي، والتي تشمل الاختبار الإلزامي لهيئة صحة دبي عند الوصول، والحجر الصحي الإجباري 14 يوماً.

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