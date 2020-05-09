«بروتو21».. تدعم جهود دبي في مكافحة «كورونا» وتصنِّع أقنعة للوجه بتقنية ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

في وقت تكثف فيه دبي حالياً جهودها في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ظهرت مجموعة شركات صغيرة ومتوسطة أبدت رغبتها في دعم تلك الجهود بحلول ومنتجات مبتكرة من شأنها المساهمة في تعزيز قدرة دبي على التصدي للجائحة العالمية التي ألقت بظلالها على أغلب أوجه الحياة حول العالم، وبالاعتماد على التقنيات المتطورة والأفكار المبتكرة.



شركة «بروتو21»

وقدمت شركة «بروتو21»، والتي تأسست في دبي عام 2018، وتخصصت في مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد، إسهاما متميزاً بتوظيف خبرتها في هذا المجال، بإنتاج أقنعة حماية الوجه والتي تعد من الأدوات التي تكفل مستوى أعلى من الحماية للعاملين في خطوط الدفاع الأولى والأكثر عرضة لإمكانية العدوى نتيجة لاتصالهم المباشر سواء مع المرضى من أصحاب الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، أو تلك الحالات المشتبه فيها.

وتوفر تلك الأقنعة حماية لكامل الوجه بما في ذلك العينين والفم والأنف، وهي القنوات الثلاث التي يمكن انتقال الفيروس من خلالها، حال التعرض لرذاذ المريض نتيجة العطس أو السعال.



فكرة الشركة

وتقدم «بروتو21»، التي اختار رائد الأعمال الباكستاني، بير أرقم، أن يطلقها من دولة الإمارات وتحديداً من دبي، بالشراكة مع «مجموعة جوزيف» ومقرها دبي، العديد من المنتجات المصنعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، إلى طيف واسع من الصناعات.

وقد استلهم رائد الأعمال أرقم، فكرة الشركة الناشئة من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بجعل دبي مركزاً عالمياً لتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تشكل حالياً طفرة كبيرة في العديد من المجالات الحيوية، إذ بات هذا النوع من الطباعة يخدم العديد من القطاعات، في وقت سخرت فيه الشركة معرفتها وخبرتها في تكنولوجيا تصنيع الأقنعة الواقية للوجه، وكذلك بعض المكونات والصمامات المستخدمة في أجهزة التنفس الاصطناعي.

وإضافة إلى خدمة السوق المحلية في دولة الإمارات، تمكنت الشركة الفتيّة من الدخول إلى مجال التصدير وفتح أسواق لها في المنطقة والعالم، إذ تصدر منتجاتها المُصنَّعة بواسطة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وتحمل شعار «صُنع في دبي» إلى أسواق عربية وعالمية.



1000 قناع

وانطلاقاً من حرصها على المشاركة في دعم جهود دبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد وتعزيز حماية الأبطال المكلفين بهذه المهمة في الصفوف الأولى لمواجهة الفيروس، تعاونت شركة «بروتو21» مع القيادة العامة لشرطة دبي لتصنيع وتوفير 1000 قناع واق للوجه بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لحماية ضباط وأفراد الشرطة ضمن الخطوط الأمامية في المواجهة الميدانية مع الجائحة، ممن تتطلب طبيعة عملهم التواجد على قرب من المصابين أو الحالات المشتبه بها، ولضمان مستويات أعلى من الحماية لهم.

كما تنتج الشركة أسبوعياً آلاف أقنعة حماية الوجه لإمداد الفرق التابعة لجهات أخرى في دبي ضمن خطوط الدفاع الأولى، وفي مقدمتهم الأطباء وطواقم التمريض، مستخدمة في إنتاجها مواد متوافقة عضوياً وعلى درجة عالية من قوة التحمل وفق أفضل المعايير العالمية في هذا المجال.

كما تبرعت الشركة بتقديم مكونات خاصة بالأقنعة الكاملة للرأس والمستخدمة من قبل الأطقم الطبية العاملة في عدد من المستشفيات وجهات الرعاية الطبية في دبي وأبوظبي مجاناً، التزاما من الشركة بالمسؤولية المجتمعية في هذه المرحلة الاستثنائية.



جاذبية دبي

ويُعد نجاح «بروتو21» دليلاً على مدى جاذبية دبي للأنشطة الاستثمارية القائمة على المعرفة والمعنية بالتكنولوجيا المتطورة، إذ تمكنت الشركة من مضاعفة مساحة مقرها الرئيس في دبي ثلاث أضعاف خلال فترة لم تتجاوز عامين.

وقال رائد الأعمال بير أرقم، مؤسس شركة «بروتو21» ورئيسها التنفيذي: «توفر دبي البيئة النموذجية للمستثمرين الطموحين الراغبين في اللحاق بركب النجاح الذي حققته دبي على مدار عقود، وأصحاب الأفكار المبتكرة الراغبين في إطلاق مشروعات نوعيه تواكب التوجهات الاقتصادية العالمية».

وأضاف: «كنا محظوظين بإطلاق أعمالنا من هذه المدينة الطموحة، والتي نستلهم منها العديد من الدروس المستفادة في مجال عملنا، كما أننا سعداء بالعمل مع العديد من المؤسسات والمشروعات الكبرى والجهات الحكومية في دبي والإمارات عموماً».



مشروعات التكنولوجيا

وكان «مرصد دبي للاستثمار» ذكر أن دبي حققت تقدماً ملحوظاً في جذب مشروعات التكنولوجيا المتقدمة والمواهب المتخصصة، إذ أشارت بيانات المرصد إلى نمو في المشروعات المستخدمة للتكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في الإمارة، إذ بلغت نسبتها 47% من إجمالي المشروعات الاستثمارية فيها خلال النصف الأول من عام 2019، بحسب بيانات المرصد والتصنيف المُعتمَد عالمياً من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.

وجاءت مشروعات التكنولوجيا الفائقة والمتوسطة في صدارة المشروعات التي توفر الوظائف الجديدة بحصة بلغت 48% من إجمالي 24 ألفاً و294 وظيفة جديدة استحدثتها مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من 2019.



قفزة نوعية

بدوره، أشار تقرير صادر عن «فاينانشال تايمز أف دي آي ماركتس داتا» نهاية عام 2018 إلى أن اقتصاد دبي شهد قفزة نوعية في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر القائم على المعرفة خلال الفترة من 2015-2018، إذ وصل رأسمال الاستثمار إلى 79.3 مليار درهم، لتتصدر بذلك المرتبة الأولى عالمياً آنذاك في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر في نقل التكنولوجيا.

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