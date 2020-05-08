اقتصادية دبي تصدر 5230 «رخصة تاجر» منذ 2017

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 5230 «رخصة تاجر» منذ إطلاق المبادرة في مارس 2017 وحتى أبريل الماضي، حيث استحوذت الجنسية الإماراتية على 3281 رخصة بنسبة 63% من إجمالي الرخص الصادرة.

وأوضح القطاع أن الإناث استحوذن على النسبة الأعلى من الرخص، إذ شكلن نحو 61% من عدد الرخص (3171 رخصة)، فيما شكل الذكور نسبة 39% (2059 رخصة).

الأنشطة

ووصل العدد الإجمالي لأنشطة «رخصة تاجر» إلى أكثر من 370 نشاطاً، فيما بلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط.

وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق على مجموعة الأزياء والموضة، والأنشطة الغذائية، والخدمات التسويقية الإلكترونية والمواقع الإلكترونية، والخياطة، ومجموعة الحفلات.

المشروعات الناشئة

وفي مجال دعم المشروعات الناشئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وقع قطاع التسجيل والترخيص التجاري اتفاقيات تعاون مشتركة مع الجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة، وذلك في إطار توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، كونهما يلعبان دوراً حيوياً في تعزيز وتطوير الشراكة الفاعلة بينهم من خلال تنويع التعاون الاقتصادي ضمن مختلف المجالات.

ويسعى القطاع إلى دعم مشروعات الشباب من أصحاب «رخصة تاجر»، والنهوض بهم نحو توسيع أعمالهم في الأسواق المحلية، حيث تعتبر إمارة دبي المنصة المثالية لجميع أنواع الشركات ابتداءً بالشركات الناشئة، إضافة إلى الراغبة في الانطلاق وتحقيق مشروعاتها التوسعية في قطاع الأعمال.

حلول مبتكرة

وتقدم اقتصادية دبي حلولاً مبتكرة لدعم مشاركة أصحاب المشروعات التجارية التي تدار من مواقع التواصل الاجتماعي في الحياة الاقتصادية، والإسهام بتلك المشروعات التي تعد دفعة قوية لتعزيز المشاركة في الاقتصاد الوطني.

ويعمل فريق «رخصة تاجر» بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لدعم مشروعات الشباب الناشئة، وتحويل مشروعاتهم إلى مستقبلية ناجحة تلعب دوراً مهماً في نمو اقتصاد الوطن المستدام.

ضوابط وميزات

وتشمل ضوابط «رخصة تاجر» أنه لا يمكن فتح محل تجاري، بينما يمكن إصدار تأشيرة لثلاثة عمال فقط، إذا كان مالك الرخصة 100% مواطناً، في حين أن حق الرجوع القانوني يكون على الفرد نفسه صاحب الرخصة.

وتضم مميزات الحصول على الرخصة كلاً من: إصدار بطاقة المنشأة وتوظيف ثلاثة موظفين، الاستفادة من التسهيلات البنكية، عرض المنتجات في منافذ البيع (الشركاء)، الحصول على عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي للأنشطة التجارية، الحصول على رمز المستورد الجمركي لتسهيل الاستيراد والتصدير عن طريق (dubaitrade.ae)، المشاركة في المعارض والمؤتمرات وورش العمل، التعاقد مع شركات التوظيف المؤقت، وتوفير مساحات للعمل (الشركاء).

التسجيل

ويمكن الحصول على رخصة «تاجر» إلكترونياً في دقائق معدودة من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني (dedtrader.ae) واتباع الخطوات من خلال تسجيل بيانات الهوية الإماراتية، ثم اختيار نوع النشاط، وتحديد الاسم التجاري، وذكر حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تتم من خلالها عملية عرض المنتجات والخدمات.

هدف الرخصة

تُعنى «رخصة تاجر» بترخيص المشروعات التجارية والناشئة المبتكرة التي تدار عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتهدف الرخصة إلى توجيه أصحاب المشروعات إلى المسار الصحيح لبدء خطواتهم الأولى لدخول عالم الأعمال.

وتسعى اقتصادية دبي من خلال رخصة تاجر إلى تنظيم ممارسة العمل التجاري، لإيجاد منصة لدعم وتطوير التجارة، وربط المتعامل مع التجار مباشرة.

- الجنسية الإماراتية استحوذت على 3281 رخصة بنسبة 63% من إجمالي الرخص الصادرة.

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