«دو» تتيح مجموعة عروض للمتعاملين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حزمة من عروض الاتصال الحصرية لمختلف فئات المتعاملين معها، تشمل متعاملي خدمات الاتصال المنزلي، والدفع المسبق، والدفع الآجل.

وأوضحت «دو» أنها تقدم عرضاً خاصاً لمتعاملي الدفع المسبق، يتيح لهم الحصول على رصيد إضافي بنسبة 20% على جميع عمليات إعادة تعبئة الرصيد عبر الإنترنت بقيمة 25 درهماً وما فوق، إضافة إلى مكافآت لمرة واحدة في اليوم يتم منحها مع كل عملية إعادة تعبئة رصيد على حسابهم. وتشمل هذه المكافآت بيانات للهاتف المحمول تصل لغاية 10 غيغابايت، ودقائق محلية وأخرى مرنة.

بدورهم، سيحصل متعاملو الدفع الآجل الذين يشترون أرقاماً خاصة عبر موقع «دو» الإلكتروني على اشتراك مجاني لمدة عام في إحدى باقات Power، وفق نوع الرقم الخاص الذي يتم شراؤه.

وستقدم «دو» لمتعاملي الاتصال المنزلي خصماً بنسبة 50% على محتوى محدد للاستمتاع بمشاهدته عبر خدمة الفيديو حسب الطلب. كما تقدم خصماً بنسبة 25% أو إمكانية الحصول على وجبة إضافية مجانية من خلال تطبيق Entertainer شاملة رسوم التوصيل.

وعبّر نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة - خدمات الاتصال، فهد الحساوي، عن أمله في أن تنال العروض الجديدة إعجاب ورضا المتعاملين.

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