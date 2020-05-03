«دو» تتيح مجموعة عروض للمتعاملين معها

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أطلقت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، حزمة من عروض الاتصال الحصرية لمختلف فئات المتعاملين معها، تشمل متعاملي خدمات الاتصال المنزلي، والدفع المسبق، والدفع الآجل.

وأوضحت «دو» أنها تقدم عرضاً خاصاً لمتعاملي الدفع المسبق، يتيح لهم الحصول على رصيد إضافي بنسبة 20% على جميع عمليات إعادة تعبئة الرصيد عبر الإنترنت بقيمة 25 درهم وما فوق، إضافة إلى مكافآت لمرة واحدة في اليوم يتم منحها مع كل عملية إعادة تعبئة رصيد على حسابهم. وتشمل هذه المكافآت بيانات للهاتف المحمول تصل لغاية 10 غيغابايت، ودقائق محلية وأخرى مرنة، ومكافأة عند إعادة تعبئة الرصيد.



بدورهم، سيحصل متعاملو الدفع الآجل الذين يشترون أرقاماً خاصة عبر موقع «دو» الإلكتروني على اشتراك مجاني لمدة عام في إحدى باقات Power.

وستقدم «دو» لمتعاملي الاتصال المنزلي خصماً بنسبة 50% على محتوى محدد للاستمتاع بمشاهدته عبر خدمة الفيديو حسب الطلب. كما تقدم للمتعاملين خصماً بنسبة 25% أو إمكانية الحصول على وجبة إضافية مجانية من خلال تطبيق Entertainer شاملة لرسوم التوصيل.

وأشارت «دو» إلى خدمات ذات قيمة مضافة معززة، مثل خدمة البث اليومي الحي لتلاوة القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي مقابل درهمين يومياً، إضافة إلى خدمة تطبيق «الخير» الذي يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني myworld.du.ae مقابل درهمين يومياً، ويتيح الحصول على إرشادات بشأن كل ما يحتاجونه لرمضان 2020، بما في ذلك تلاوات القرآن وأوقات الصلاة.

وعبر نائب الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة – خدمات الاتصال، فهد الحساوي، عن أمله في أن تنال العروض الجديدة إعجاب ورضا جميع فئات المتعاملين.

وقال: «انطلاقاُ من إدراكنا للمعاني التي يحملها هذا الشهر لجميع سكان الإمارات، يسرنا الإعلان عن مجموعة من عروض وخدمات الاتصال المصممة بشكل خاص لمنح جميع متعاملينا القدرة على التواصل والاطمئنان على أحبائهم وعائلاتهم في الداخل والخارج طيلة الشهر الفضيل والذي يتزامن هذا العام مع ظروف استثنائية وغير مسبوقة يشهدها العالم».

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