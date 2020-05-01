اقتصادية دبي تغلق 19 محلاً لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الخامس من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 19 محلاً، والتنبيه على 165 منشأة تجارية، ومخالفة محلين اثنين، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا «كوفيد- 19»، كلبس الكمامات، والتباعد الجسدي، وبلغ إجمالي المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 505 محال، وذلك وفق بيان صادر عن اقتصادية دبي، أمس.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 365 محلاً، في حين تم تنبيه 90 محلاً، وإغلاق 19 محلاً. وتركزت الحملات التفتيشية على المحال الموجودة في مارينا دبي، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، هور العنز، ابوهيل، الراس، السبخة، الضغاية، الورقاء، ميدان بني ياس، القصيص، راس الخور، نايف، شارع خالد بن الوليد، أم سقيم، فريج البستكية، المدينة العالمية، العوير، الفهيدي، بور سعيد.

كما تنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: مصبغة، تجارة البصريات، تجارة الإطارات، تجارة الإلكترونيات، تجارة مواد البناء، استوديو تصوير، الدعاية والإعلان، خدمات الطباعة والنسخ، خياطة وتطريز، السفريات والسياحة.

من جانب آخر، قام فريق العمل الميداني بالتفتيش على تسعة مراكز تجارية، في منطقتي ديرة وبر دبي، وأسفر عنه 75 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة محلين اثنين، بسبب القيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في هذه الفترة، وبلغ عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 140 محلاً.

وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية إلى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار للالتزام بالتدابير الاحترازية.

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