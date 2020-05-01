«جلفار» تستأنف بيع منتجاتها في السعودية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، أمس، عن استئناف تصدير أدوية الشركة إلى السعودية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد النتائج الإيجابية لعمليات التفتيش التي نفذتها كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة في مصانع الشركة.

وقال الشيخ صقر بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «جلفار»: «يسرّنا أن نعلن عن عودة 100 منتج مسجل في المملكة العربية السعودية إلى الأسواق من جديد».

وأضاف: «سنواصل تعزيز علاقاتنا وتعاوننا مع جميع السلطات والهيئات المختصة في المنطقة حالياً وفي المستقبل بينما نمضي قدماً في بيع منتجاتنا في 50 سوقاً مختلفة حول العالم، ما يشكل دليلاً على إنجازاتنا وسجلنا الحافل والمتجذر في تاريخ المنطقة».

دبي Àالإمارات اليوم

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