اقتصادية دبي تغلق 9 محال وتخالف 18 لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الرابع من إعادة فتح الأسواق، تسعة محال، ووجه تنبيها إلى 176 منشأة تجارية، وخالف 18 محلاً، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق. وبلغ إجمالي المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 504 محال.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 354 محلاً، في حين تم تنبيه 74 محلاً، وإغلاق تسعة محال أخرى، إلى جانب مخالفة 11 محلاً تجارياً.

وتركزت الحملات التفتيشية على المحال الموجودة في مارينا دبي، السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، هور العنز، الفهيدي، الراس، السبخة، الضغاية، الورقاء، ميدان بني ياس، القصيص، راس الخور، نايف، شارع خالد بن الوليد،أم سقيم، فريج البستكية، المدينة العالمية، والعوير.

كما تنوّعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: خدمات الأفراح، زينة السيارات، قطع غيار السيارات، بيع الهواتف المتحركة، وإصلاح الإلكترونيات.

إلى ذلك، قام فريق العمل الميداني بالتفتيش على تسعة مراكز تجارية في منطقتي ديرة، وبردبي، وأسفر عنها 102 تنبيه، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة سبعة محال بسبب فتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية في هذه الفترة، وبلغ عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 150 محلاً. وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل الأسواق، وذلك من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق. وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات.

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