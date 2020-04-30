«فلاي دبي»: الرحلات المنتظمة ملغاة حتى 20 مايو المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم شركة «فلاي دبي»، إن قيود الطيران لاتزال سارية حتى إشعار آخر، مشيراً إلى أن الناقلة تشغل خلال الفترة الحالية رحلات العودة التي تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين بالعودة إلى بلدانهم، فضلاً عن الرحلات الخاصة بالشحن الجوي.

وأكد أن جميع الرحلات التي تعلن عنها الناقلة تخضع للموافقات الحكومية.

وذكر المتحدث لـ«الإمارات اليوم»، أن «فلاي دبي» ألغت الرحلات المنتظمة للحجز على الموقع الالكتروني حتى 20 مايو المقبل، مضيفاً «لكننا لم نلغِ جميع الرحلات في جدولنا».

وتابع المتحدث: «نواصل مراقبة التطورات، وسيتم الإعلان عن المزيد من الإلغاءات عند الضرورة في حال تمديد قرارات تعليق السفر الجوي».

وبيّن أن المبالغ المستردة تتماشى مع الشروط والأحكام الخاصة بالناقلة، وستكون على شكل قسيمة «فلاي دبي» مع فترة صلاحية تصل إلى 12 شهراً أو يمكن للمتعاملين إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق.

وكانت «فلاي دبي» علقت مؤقتاً عمليات المسافرين كجزء من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، اعتباراً من الثلاثاء 24 مارس الماضي.

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