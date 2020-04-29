سوق أبوظبي العالمي يعلن عن إجراءات تحفيزية إضافية لدعم الأعمال

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم



أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي، اليوم عن إطلاق المزيد من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف الشركات الجديدة الراغبة في التسجيل لدى السوق، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تمكين الشركات من تأسيس أعمالهم في ظل الظروف الراهنة وتعزيز الخدمات التي تقدمها بيئة الأعمال المتكاملة لدى السوق. تدخل هذه الاجراءات حيز التنفيذ في الثالث من مايو، وتأتي في إطار حزمة دعم الأعمال التي أعلن عنها السوق مؤخراً لمواجهة الأثار السلبية التي قد تنعكس على مجتمع الأعمال في جزيرة المارية بهدف احتواء فيروس كورونا المستجد.



تتضمن الإجراءات التحفيزية تخفيض بنسبة 50 بالمئة على رسوم تأسيس شركات جديدة وشركات ذات مسؤولية محدودة في سوق أبوظبي العالمي، ومن ضمنها تسجيل الأفرع، وستكون هذه الإجراءات سارية حتى 31 ديسمبر 2020 على كافة طلبات تراخيص الشركات المالية والغير مالية والشركات العاملة في قطاع التجزئة.

وتستثنى من الإجراءات الجديدة شركات الأغراض الخاصة والمؤسسات وشركات رأس المال المخاطر وطلبات الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في مرحلتي البداية والنمو، بالإضافة إلى المسرعات والمؤسسات المهنية. وكما ستحصل الشركات الراغبة في الانتقال من سلطات قضائية أخرى للعمل في سوق أبوظبي العالمي على إعفاء كامل من رسوم استمراية الأعمال.



وستمنح الأجراءات الجديدة الشركات المسجلة في سوق أبوظبي العالمي والشراكات ذات المسؤولية المحدودة إمكانية طلب تمديد مهلة تسليم الحسابات السنوية والتي تقدر بتسعة أشهر، وذلك مع ضرورة الالتزام بتزويد أمين السجل بما يثبت وجود عوائق تحول دون قدرتهم على الامتثال بموعد التسليم، وفي حال الموافقة، ستحصل الشركات على مهلة إضافية مدتها ثلاث أشهر.



وتعليقاً على هذا الإعلان، قال ظاهر بن ظاهر المهيري، الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي: "نلتزم بدورنا كمنصة تتيح للشركات تأسيس أعمالها في سوق أبوظبي العالمي، حيث أننا نستمر في تعزيز بيئة الأعمال المتكاملة وتطوير بنية تحتية قوية للخدمات تدعم تأسيس واستمراية ونمو الأعمال.



منذ البداية، بادرت حكومة الدولة بإصدار إجراءات مميزة لدعم الأعمال خلال هذه الفترة الصعبة، وباعتبارنا جزءاً من البنية التحتية للأعمال في الدولة، فإننا نسعى باستمرار إلى العمل بالتماشي مع رؤية القيادة الرشيدة.

ومن هنا جاء الإعلان عن الإجراءات التحفيزية لضمان حصول الشركات الراغبة في التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي على كافة الدعم اللازم. تأتي اليوم هذه الإجراءات امتداداً لحزمة دعم الأعمال التي أطلقناها بداية شهر أبريل لضمان استقرار مجتمع الأعمال في السوق وتعزيز نمو الشركات. وإننا في سوق أبوظبي العالمي سنستمر في توفير الدعم والإرشاد للشركات بما يضمن استمرارية الأعمال في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.



تجدر الإشارة إلى أن سوق أبوظبي العالمي قد أعلن مؤخراً عن حزمة من الإجراءات التي تهدف لمواجهة الآثار السلبية التي قد تنعكس على مجتمع الأعمال نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل تخفيض بنسبة 50% على الرسوم الرقابية لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى السوق وإعفاء كامل على رسوم تجديد التراخيص التجارية ورسوم تجديد الأنشطة التجارية ورسوم تجديد حماية البيانات الشخصية لسلطة التسجيل حيث تعد هذه الإجراءات سارية حتى تاريخ 25 مارس 2021.

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