الاتحاد للطيران تعزّز الرحلات الخاصة على شبكة وجهاتها العالمية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن زيادة الرحلات الخاصة إلى عدد من الوجهات في مختلف أنحاء العالم، مع تحضيرها لاستئناف رحلاتها المنتظمة، وذلك رهناً برفع القيود المفروضة حالياً.

وخلال شهر مايو، ستعزز الشركة عدد الرحلات الخاصة المعلن عنها سابقاً من أبوظبي إلى كل من أمستردام، برشلونة، بروكسل، فرانكفورت، جاكارتا، كوالالمبور، لندن، مانيلا، ملبورن، سيؤول، سنغافورة، طوكيو وزوريخ وستشغل رحلات جديدة إلى دبلن ونيويورك.

ويمكن للمسافرين الراغبين بالحجز على هذه الرحلات زيارة موقع www.etihad.com للاطلاع على الخيارات المتوفرة وعلى القوانين والإجراءات المفروضة في الوجهة التي ينوون السفر إليها.

ويمكن حجز هذه الرحلات الخاصة عبر موقع الاتحاد للطيران etihad.com، أو عبر التطبيق الخاص بالهواتف المحمولة، أو عبر الاتصال بمركز التواصل الخاص بالاتحاد للطيران على الرقم +971600555666 من داخل الإمارات، أو عبر وكيل السفر المحلي أو وكالة السفر الالكترونية. كما يجب على المواطنين الإماراتيين الراغبين بالعودة إلى الإمارات التواصل مع سفارة أو قنصلية الإمارات في مكان إقامتهم.

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