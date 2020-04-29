"فلاي دبي" الحجز مفتوح للرحلات ابتداءً من 21 مايو

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات الموقع الشبكي لشركة "فلاي دبي"، أن الرحلات المنتظمة للناقلة متاحة للحجز في الاتجاهين إلى أغلبية الوجهات ضمن شبكتها العالمية، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 21 مايو المقبل.

وقال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، لـ"الإمارات اليوم"، إن قيود الطيران لاتزال سارية حتى إشعار آخر، لافتاً إلى أن الناقلة تشغل خلال الفترة الحالية رحلات العودة التي تسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، فضلاً عن الرحلات الخاصة بالشحن الجوي، مشيراً إلى أن جميع الرحلات التي تعلن عنها الشركة تخضع للموافقات الحكومية.

وأضاف المتحدث إن الناقلة ألغت الرحلات المنتظمة للحجز على الموقع الإلكتروني حتى 20 مايو المقبل، مضيفاً "لكننا لم نلغ جميع الرحلات في جدولنا".

وتابع: "نواصل مراقبة التطورات"، مضيفاً أنه "سيتم الإعلان عن المزيد من الإلغاءات عند الضرورة". في حال تمديد قرارات تعليق السفر الجوي.

وذكر أن "المبالغ المستردة تتماشى مع الشروط والأحكام الخاصة بنا، وستكون على شكل قسيمة فلاي دبي مع فترة صلاحية تصل إلى 12 شهراً، أو يمكن للمتعاملين إعادة الحجز إلى تاريخ لاحق".

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