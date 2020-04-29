اقتصادية دبي تغلق 13 محلاً وتنبّه 211 منشأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، في اليوم الثالث من إعادة فتح الأسواق، بإغلاق 13 محلاً، والتنبيه على 211 منشأة تجارية، ومخالفة 18 محلاً، لم تلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كورونا»، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق، فيما بلغ إجمالي المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 307.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية إلى 249، في حين تم تنبيه 100 محل، وإغلاق 13 محلاً آخر، إلى جانب مخالفة 11 محلاً تجارياً.

وأوضحت اقتصادية دبي، في بيان، أمس، أن الحملات التفتيشية تركزت على المحال الموجودة في السطوة، الرفاعة، سوق الكبير، الكرامة، القصيص، الرأس، هور العنز، فريج المرر، البراحة، الراشدية، المطينة، أبوهيل، نايف، جميرا، الوصل، الخوانيج، المدينة العالمية، العوير، عيال ناصر.

وتنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة من قبيل: كي الملابس، تجارة الملابس، تجارة الهواتف المتحركة، تجارة المكسرات، إصلاح الأقفال، مواد البناء، إصلاح الإلكترونيات.

كما قام فريق العمل الميداني، بالتفتيش على ثمانية مراكز تجارية، في منطقتَي ديرة وبردبي، أسفر عنها 111 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب مخالفة سبعة محال، بسبب فتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية في هذه الفترة، بينما بلغ عدد المحال المستوفية للاشتراطات والتدابير الاحترازية 58.

وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق، وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية، كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحال الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها بممارسة العمل على مدار 24 ساعة، حسب التعاميم السابقة.

ودعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية، عبر تطبيق «مستهلك دبي»، أو بالاتصال على 600545555 أو عبر الموقع: consumerrights.ae

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