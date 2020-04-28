دبي ستفتح أبوابها للسياح في يوليو المقبل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إنه من المرجح أن تبدأ دبي في فتح أبوابها مرة أخرى للسياح في بداية يوليو المقبل.

وأضاف المري لتلفزيون "بلومبرغ"، أن إعادة الافتتاح ستبدأ على الأرجح تدريجياً، وقد تتأخر حتى سبتمبر، لافتاً إلى أن ذلك يعتمد بحسب الاتجاهات العالمية.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من 24 أبريل الجاري.

وحقّق قطاع السياحة في دبي نمواً ملحوظاً بنسبة 5.1% في عام 2019، إذ رحّبت الإمارة بأكثر من 16.73 مليون زائر دولي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018، لتتجاوز بذلك معدّل نمو السياحة العالمية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news