بالفيديو.. تعقيم مطار دبي الدولي

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت لقطات فيديو عمليات التعقيم في مرافق مطار دبي الدولي الذي استأنف عملياته على نطاق محدود من خلال تسير رحلات جوية "خاصة".

وبثت مؤسسة مطارات دبي مقاطع الفيديو على منصاتها في مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أن صحة وسلامة المتعاملين والموظفين تبقى أولويتها القصوى.

وأضافت المؤسسة أنه يتم إنجاز عمليات التعقيم على مراحل من قبل متخصصين مرخصين من هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

واعتباراً من 12 أبريل، استأنفت شركة طيران الإمارات عمليات نقل الركاب لوجهات محددة من مبنى الركاب 3 في مطار دبي الدولي، حيث يخضع جميع الركاب المغادرين للمسح الحراري، كما يتم تذكير الركاب بإحضار أقنعة الوجه والقفازات والالتزام بقواعد التباعد الجسدي.

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