إغلاق 26 محلاً.. و«التنبيه» على 234 منشأة تجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلقت اقتصادية دبي في اليوم الثاني من إعادة فتح الأسواق 26 محلاً، إضافة إلى التنبيه على 234 منشأة تجارية، ومخالفة 14 محلاً آخر، لعدم التزامها بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ــ 19»، مثل ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي، وفتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية غير مسموح بها في مرحلة إعادة فتح الأسواق.

وخلال عملية التفتيش في الأسواق المفتوحة، وصل عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية نحو 165 محلاً، في حين تم تنبيه 150 محلاً، وإغلاق 26 محل آخر، إلى جانب مخالفة ثمانية محال تجارية أخرى.

وتنوعت الأنشطة التجارية للمحال المخالفة للقوانين، لتشمل أنشطة بيع الأثاث المستعمل، والتجارة العامة، وتجارة الكهربائيات، وتخليص المعاملات، والخدمات الفنية، والخياطة والتطريز، وتجارة الهواتف المتحركة، وبيع اللحوم، وتجارة الأكياس البلاستيكية، وتجارة الأقمشة والمنسوجات، وتأجير السيارات، وتجارة الإلكترونيات، وبيع قطع غيار السيارات، وبيع الحلويات، والبقالة.

إلى ذلك، نفذ فريق العمل الميداني لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك عمليات تفتيش على ثمانية مراكز تجارية في منطقتي ديرة، وبردبي، أسفر عنها 84 تنبيهاً، بسبب عدم وجود ملصقات التباعد الجسدي، وعدم إيقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، فضلاً عن مخالفة ستة محال، بسبب فتح غرف القياس، والقيام بعروض ترويجية في هذه الفترة.

وامتدت حملة اقتصادية دبي على مدار ساعات عمل السوق من الفترة الصباحية حتى ساعة إغلاق الأسواق.

وتوجه اقتصادية دبي التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، وعدم ممارسة الأعمال في الأسواق أثناء ساعات التعقيم الوطني، حيث يتوجب على المحال الإغلاق باستثناء الأنشطة المسموح لها ممارسة العمل على مدار 24 ساعة.

ودعت المستهلكين للإبلاغ عن أي ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق «مستهلك دبي» أو بالاتصال على الرقم: 600545555 أو عبر الموقع الإلكتروني:

http:/‏‏‏‏/‏‏‏‏consumerrights.ae.

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