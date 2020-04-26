غداً.. إعادة فتح مراكز المعاملات الحكومية في دبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

أفادت اقتصادية دبي بأنه تقرر السماح بتخفيف القيود على مراكز الخدمات الحكومية في الإمارة بدأ من غد الأثنين 27 أبريل الجاري، مؤكدة أنه بالتزامن مع قرار اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بتخفيف القيود على الحركة والتنقل في الإمارة، بإمكان مراكز إنجاز المعاملات الحكومية في الإمارة العمل من الساعة 9:00 صباحاً وحتى الساعة 3:00 بعد الظهر. بشرط الإلتزام بالتدابير الإحترازية التي أعلنت في وقت سابق.

وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي قررت تخفيض إجراءات تقييد الحركة في إمارة دبي بصورة جزئية اعتباراً من الجمعة 24 أبريل الجاري، بما يسمح بمزيد من حرية الحركة لتأمين الاحتياجات الأساسية دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة في عموم الإمارة ومع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي حددتها اللجنة لكيفية تحرك الأفراد وكذلك حركة الأنشطة التجارية والأعمال المصرح لها والقطاعات الحيوية لاسيما الخدمية منها.

وقال مصدر مسؤول في اقتصادية دبي، فضل عدم ذكر اسمه إن المتعاملين والعاملين في مراكز الخدمات الحكومية يجب أن يلتزمو بالتدابير الاحترازية التي تمنع تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، بما يضمن سلامة وصحة المجتمع تماشياً مع قرارات وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضح أنه يجب ألا تزيد نسبة تواجد الموظفين في مراكز إنجاز المعاملات الحكومية عن 30%، مع إمكانية الاستمرار في تقديم الخدمات للمتعاملين عن بعد. مشيرا إلى أنه لا يجب أيضا ألا تزيد نسبة الطاقة الاستيعابية للمركز عن 30% أيضاً، فضلا عن الالتزام بالتدابير الوقائية كالتعقيم والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.

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