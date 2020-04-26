إعادة فتح سوق الذهب في دبي

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، تخفيف قيود الحركة المفروضة على منطقتي الراس ونايف والسماح بعودة الحركة إلى طبيعتها خلال أوقات السماح اعتباراً من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة مساءً مع استمرار تقييد الحركة خلال ساعات الليل الممتدة من العاشرة مساءً وحتى السادسة صباحاً أسوة بما هو معمول به في باقي أنحاء دبي.

وقال مصدر في اقتصادية دبي، فضل عدم ذكر اسمه، لـــ "الإمارات اليوم"، إن القرار يشمل إعادة فتح سوق الذهب في منطقة الرأس، والتي تضم أيضا سوق دبي الكبير ومنطقة الأسواق التقلدية والشعبية والتراثية في ديرة. مشيرا إلى ضرورة مراعاة الاشتراطات التي تضمنها قرار اللجنة بتخفيف القيود المفروضة على حركة الأفراد وقطاع عريض من الأنشطة الاقتصادية في عموم الإمارة.

وتقرر السماح بتخفيف القيود على منطقتي نايف والرأس في ضوء النجاح الكبير الذي حققته جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، في هذه المنطقة خلال تلك الفترة ، حيث لم يتم تسجيل أي حالات جديدة للإصابة بالفيروس في عموم هاتين المنطقتين خلال اليومين الماضيين.



تخفيف قيود الحركة في منطقتي الراس ونايف بعد «صفر» حالات «كورونا»

غداً.. إعادة فتح مراكز المعاملات الحكومية في دبي

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