"فلاي دبي": 4 دول جديدة إلى قائمة رحلات العودة

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أضافت شركة "فلاي دبي" 4 دول جديدة إلى قائمة البلدان التي يمكن للمقيمين والزوار والموجودين حالياً في دولة الإمارات حجز رحلات عودة خاصة إلى بلدانهم الأصلية.

وأظهرت بيانات الموقع الشبكي للناقلة أن الرحلات باتت متاحة إلى كل من البوسنة والهرسك (إلى زغرب)، وسلوفينيا (إلى زغرب) وإيطاليا، فضلاً عن هنغاريا.

وتضاف هذه الدول إلى قائمة كانت الشركة قد أعلنت عنها في وقت سابق تضم كلاً من أذربيجان، العراق، أوكرانيا، جورجيا، رومانيا، صربيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكرواتيا.

وقالت الناقلة إنه بجب على المسافرين الذين ينجزون إجراءات السفر لرحلات العودة إلى الوطن إحضار كمامات وقفازات خاصة بهم (وإحضار قفازات وكمامات إضافية) وارتدائها طوال مدة الرحلة، في حين أن حقائب اليد ستقتصر على الأغراض الشخصية فقط.

وأشارت إلى أن جميع الرحلات تخضع للموافقات الحكومية.

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