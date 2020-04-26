إدراج سندات بقيمة 7 مليارات دولار في" أبوظبي للأوراق المالية"

المصدر: أبوظبي-وام

بدأ سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من اليوم إدراج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادرة عن إمارة أبوظبي بقيمة سبعة مليارات دولار من ثلاث فئات وفق أحكام التسعير المحددة، وذلك بالتزامن مع إدراج السندات في بورصة لندن.

وتشمل فئات السندات الحكومية التي جرى إدراجها سندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 2.5% تستحق عام 2025، وسندات بقيمة ملياري دولار بفائدة ثابتة 3.125% تستحق في عام 2030، وسندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار بفائدة ثابتة 3.875% تستحق عام 2050 .

وكانت عملية طرح السندات حققت نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز سجل الطلبات عليها 45 مليار دولار، أي أكثر بنحو 6.3 مرات من حجم المعروض للإصدار من أكثر من 100 حساب فريد، وليشكل ذلك رقماً قياسياً لأبوظبي.

ويأتي طرح السندات السيادية متعددة الشرائح من قبل أبوظبي كجزء من استراتيجية الإمارة متوسطة الأجل، والتي تهدف إلى تعزيز هيكل رأسمال الإمارة والاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة، خصوصاً في ظل محافظتها على تصنيف ائتماني متميز .

وأظهرت الحيثيات التي رافقت طرح السندات مدى الإقبال الذي حظيت به من كبرى الصناديق السيادية العالمية، وهو ما عكس الثقة الكبيرة في القدرات الاقتصادية والمالية لإمارة أبوظبي.

يشار إلى أن إمارة أبوظبي نجحت أيضاً خلال سبتمبر 2019، في طرح إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات دولار أميركي، توزعت على ثلاث شرائح، شريحة أولى بمبلغ ثلاثة مليارات دولار تستحق في عام 2024، وشريحة ثانية بمبلغ ثلاثة مليارات دولار تستحق في عام 2029، وشريحة ثالثة بمبلغ أربعة مليارات دولار تستحق في عام 2049.

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