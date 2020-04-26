«كورونا» يرفع الطلب على خدمات سلاسل التوزيع وتوصيل الأغراض بنسب تصل إلى 140%

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مسؤولو شركات متخصصة في قطاع خدمات سلاسل التوزيع وتوصيل الأغراض والطلبات بأن هناك معدلات نمو فائقة في الطلب على خدمات التوصيل، بنسب راوحت بين 60 و140%، خلال الفترة الأخيرة، تأثراً بتداعيات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19).

وأشاروا، لـ«الإمارات اليوم»، إلى أنهم رصدوا معدلات النمو التي بدأت بشكل تدريجي، منذ شهر مارس الماضي، حتى وصلت إلى معدلاتها المرتفعة حالياً، لافتين إلى أن الظروف الراهنة، مع التزام المتعاملين بالبقاء في المنازل لمواجهة انتشار «كورونا»، جعلت العديد يفضل نقل الأغراض أو توصيل طلبات الشراء من منافذ معينة إلى المنزل عبر الشركات المتخصصة في تلك الخدمات.

توصيل الأغراض

وتفصيلاً، قالت المدير العام لشركة «كريم» في الإمارات، غيدا المكاوي، إن «الطلب على خدمات توصيل الأغراض المختلفة، غير الغذائية عبر منصة تطبيق (كريم) شهدت معدلات طلب متنامية بشكل تدريجي، منذ بداية شهر مارس حتى الآن، وصلت إلى نحو 140% أخيراً، وذلك في ظل الظروف الراهنة، وارتفاع الوعي لدى الأفراد حول الالتزام بالبقاء في المنازل في مواجهة انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد-19)، وهو ما جعلهم يعتمدون بشكل أكبر على عمليات توصيل الأغراض والطلبات عبر شركات التوزيع والتوصيل المتخصصة». وأشارت إلى أن «ثقافة استخدام شركات التوصيل لاتمام عمليات نقل الأغراض من مكان إلى آخر أو لتوصيلها إلى المنزل شهدت ارتفاعاً كبيراً من مختلف فئات المتعاملين، وهو ما انعكس إيجاباً على القطاع بشكل عام خلال الفترة الأخيرة، من حيث تسجيل معدلات نمو كبيرة في الإقبال على تلك الخدمات». وأضافت المكاوي أن «الاقبال على خدمات توصيل الطعام عبر منصة تطبيق (كريم ناو)، المتخصصة في ذلك المجال، شهدت معدلات نمو، لكن بنسب أقل من معدلات الزيادة في استخدام منصة (كريم) لخدمات توصيل الأغراض بشكل عام». وأوضحت أن «نسب نمو الطلب على خدمات توصيل الطعام من منصة الشركة وصلت، منذ بداية شهر مارس وحتى الآن نحو 40%، وهي تعدّ نسب نمو كبيرة، سواء مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، أو حتى بالفترة التي تسبق شهر مارس»، لافتة إلى أن «أسباب عدم تسجيل نسب نمو في خدمات توصيل الطعام بشكل مماثل لخدمات توصيل الأغراض، ترجع إلى كون قطاع خدمات التوصيل للمطاعم شهد بعض مظاهر التقلب، نظراً لأن بعض المطاعم قد خفضت عملياتها بشكل عام في الفترة الأخيرة».

نمو الطلب

بدوره، قال المؤسس والمدير العام لشركة «برق» لخدمات التوصيل، عبدالله المسافري، إن «الفترة من بداية شهر مارس وحتى الفترة الحالية شهدت نمواً في الطلب على خدمات توصيل الأغراض، بنسب وصلت إلى 100%، مقارنة بمعدلات الطلب قبل شهر مارس، أو حتى مقارنة بالفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، وهو ما يرجع إلى الظروف الراهنة المتعلقة بمواجهة فيروس (كورونا) المستجد، الذي جعل العديد من المتعاملين يعتمدون بشكل أكبر على نقل الأغراض وتوصيلها عبر شركات متخصصة، لاسيما في ظل الالتزام بالبقاء والعمل من المنازل».وأشار إلى أن «نمو الطلب على خدمات توصيل الأغراض شمل مختلف إمارات الدولة، ولم يتركز بشكل أكبر في إمارة محددة، وتركزت النسب الأكبر في عمليات التوصيل لمنتجات وسلع استهلاكية، إضافة لطلبات من شركات تجارية للمتعاملين في المنازل، أو لنقل أغراض من إمارة إلى أخرى، عبر تلك الخدمات، خصوصاً في ظل عمليات التعقيم، وصعوبة الانتقال خلال الظروف الراهنة، مع تفضيل البقاء في المنازل». وأضاف أن «التزام شركات التوصيل بإجراءات السلامة والتدابير الاحترازية، التي تتضمن عمليات تعقيم المركبات والدرّاجات البخارية، إضافة إلى التزام الموظفين باستخدام سوائل التعقيم وارتداء الكمامات والقفازات، من الأمور التي دعمت توجه المتعاملين للاعتماد على شركات التوصيل في الحصول على احتياجاتهم المختلفة، من مراكز تجارة التجزئة، خصوصاً التي لا يتيح بعضها خدمات التوصيل، أو تواجه ضغطاً في عمليات التوصيل»، لافتاً إلى أن «ارتفاع الوعي وظروف مواجهة (كورونا)، جعلا معدلات النمو في الطلب على خدمات التوصيل وسلاسل التوزيع بشكل عام تتم بمعدلات مرتفعة وغير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة».

توصيل الأغذية

من جهته، قال المدير التنفيذي والشريك المؤسس في شركة «سناكات كافيه» لتوصيل وجبات الطعام والأغذية، محمد الشحي، إن «شركته شهدت نمواً بنسب تصل إلى 60% في ما يتعلق بالطلب على خدمات توصيل الأغذية بين إمارات الدولة»، لافتاً إلى أن «عمليات نمو الطلب بدأت بشكل تدريجي منذ بداية شهر مارس حتى الفترة الحالية، وذلك مقارنة بالفترة التي تسبق شهر مارس». وأضاف أن «الطلب الأكبر على توصيل الطلبات التي تنفذها الشركات، يتم من منشآت صغيرة ومتناهية الصغر للأغذية، ولا تمتلك سلاسل توصيل لمنتجاتها إلى المتعاملين، وبالتالي زاد الاعتماد على خدمات التوصيل بنسب غير مسبوقة».

النسب الأكبر في عمليات التوصيل تركزت في منتجات وسلع استهلاكية.

«طلبات»: ارتفاع الطلب على تسوّق البقالة في الإمارات

قالت شركة «طلبات» المتخصصة في توصيل الوجبات والأطعمة إن «الفترة الماضية شهدت زيادة في تسوّق البقالة، وارتفاعاً في وتيرة الطلبات عبر خدمة Daily by talabat»، وأشارت الشركة إلى أنه «يبدو جلياً بأن قضاء الناس لمزيد من الوقت في منازلهم يدفعهم للاستمتاع بالطهي أكثر من المعتاد. وعلى أي حال، بدأنا بملاحظة نتائج طفيفة خلال الوضع الراهن، تمثلت في ازدياد التوجه نحو طلبات وجبات الطعام العائلية، مع تركيز العملاء نحو الخيارات القيّمة ومعقولة الكلفة».

وأكدت الشركة، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، حول طبيعة الطلب خلال الفترة الماضية، أن أغذية الفطور هي خير مثال على ذلك، حيث اعتاد الناس قبل ظهور وباء «كوفيد-19» على شراء مشروبات الطاقة والموز لوجبتهم الصباحية، إلا أنه وسط المخاوف الصحية اليوم من تفشي الوباء، باتت الطلبات تركز على البيض والحليب والبرتقال، مع توجه الجميع إلى الحفاظ على صحتهم وتعزيزها، مبينة أن الوضع الراهن فرض بعض التحديات على شركائنا في المطاعم، وعلى الرغم من ذلك، فإن الشركة ليست بمعزل عن هذه التحديات، لأن أعمالها مرتبطة بأداء القطاع. وأكدت أن تركيزها اليوم موجه نحو ضمان سلامة منظومة العمل بالكامل.

سامح عوض الله - دبي