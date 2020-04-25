الفهيم: إعفاء الموظفين من دفع الإيجار وتخفيض الكثافة في المساكن العمالية

المصدر: عبير عبدالحليم ■أبوظبي

قال رئيس تطوير الأعمال في مجموعة الفهيم، محمد عبدالله الفهيم، إن جميع الموظفين المقيمين في ممتلكات شركة الإمارات للاستثمار العقاري (EPICO)، الذراع العقارية لمجموعة الفهيم، تم إعفاؤهم من دفع الإيجار في الوقت الراهن، لمساعدتهم في تخصيص هذه المبالغ لتغطية النفقات الأخرى، التي قد يحتاجون إليها خلال هذه الفترة. وأضاف الفهيم، لـ«الإمارات اليوم»، أن «مجموعة الفهيم، كشركة وطنية، تحظى المسؤولية الاجتماعية لديها بالأولوية القصوى، وتهدف إلى مواصلة العمل على دعم كل الجهود الحكومية في دولة الإمارات، مع التركيز على قيم الشركة الإنسانية، التي تُشكّل عاملاً أساسياً في استراتيجية كل أعمالها ومشروعاتها».

وأوضح: «في ظلّ جهودنا المستمرة لحماية موظفينا، والتأكد من صحتهم وسلامتهم في المقام الأول، فقد تمّ فرز العمالة الذين يعيشون في أماكن إقامة تابعة لشركاتنا بجميع أنحاء الإمارات إلى مجموعات على أساس العمر، ونقاط الضعف المتعلقة بالصحة، للتأكد من حمايتهم والحفاظ على مسافة آمنة بينهم»، موضحاً أن ذلك يشمل تغيير أماكن إقامة عدد منهم لتخفيض الكثافة داخل المساكن، وضمان وجود شخص واحد أو شخصين فقط كحدّ أقصى في الغرفة الواحدة.

وأكد الفهيم أنه، في إطار مسؤولية المجموعة تجاه صحة موظفيها وأفراد المجتمع بشكل عام، أجرت مجموعة الفهيم اختبارات فيروس كورونا المستجد لجميع الموظفين الذين يعيشون في سكن العمال المُشترك بأبوظبي، وذلك تأكيداً على التزامنا التام تجاه الوطن، والتقيّد بالتوجيهات الطبية والوقائية الصادرة عن الجهات الرسمية، للإسهام في مُكافحة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن موظفي المجموعة، الذين يعتبرون الإمارات وطنهم الثاني، يعملون من أجل رفعة الإمارات، والارتقاء بالمجتمع بشكل عام.