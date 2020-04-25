الناقلات الوطنية تعزز خدمات الشحن الجوي إلى 117 وجهة

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

عززت الناقلات الوطنية، في أعقاب التعليق المؤقت لعمليات المسافرين، وكجزء من الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، خدمات الشحن الجوي من دولة الإمارات وإليها، عبر شبكة تضم 117 وجهة عالمية، إذ أضافت شركات الطيران الوطنية المزيد من المحطات الجديدة، خلال الفترة الأخيرة.

ومع تزايد الطلب، لجأت الناقلات الوطنية إلى تخصيص بعض طائرات المسافرين، للعمل كرحلات شحن كاملة، لضمان انسياب مرن لحركة السلع الأساسية. وبحسب الناقلات الوطنية، فإنه ومع استمرار التداعيات الناتجة عن وباء «كوفيد-19»، تبقى الشحنات الجوية شريكاً حيوياً في تقديم الأدوية والمعدات الطبية، والمواد السريعة التلف، والسلع الثمينة، والبريد، وقطع الغيار، والأدوات الإلكترونية، إلى المناطق المتضررة.

«طيران الإمارات»

قالت شركة طيران الإمارات إنها وسّعت عمليات الشحن بسرعة، خلال الفترة الأخيرة، إذ عززت الناقلة رحلات الشحن في إطار ربط الوجهات العالمية، والطلب الكبير على خدمات الشحن الجوي.

وتشغل الناقلة، حالياً، رحلاتها إلى 60 وجهة عالمية، وإضافة إلى الجدول الحالي لشحن البضائع إلى 18 مدينة، فقد تم إنشاء شبكة جديدة تماماً تضم 42 وجهة للشحن، تعمل باستخدام طائرات الركاب (777-300ER)، التي تحمل البضائع فقط، للمساعدة في دعم تدفق السلع الأساسية والتجارة، في وقت تم فيه نقل جميع عمليات مناولة الشحن في دبي إلى مطار دبي الدولي، للمساعدة في توحيد الجهود وتحسين الكفاءة.

وواصلت شركة «دناتا»، من جهتها، دعم مشغلي البضائع الآخرين في مطار آل مكتوم الدولي. وتوفر الطائرات المخصصة للشحن من طراز بوينغ «777F» طاقة تزيد على 100 طن في كل رحلة، أما طائرات الركاب من طراز «بوينغ 777» فتصل طاقتها إلى 50 طناً.

«الاتحاد للطيران»

بدورها، تُشغّل «شركة الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لـ«شركة الاتحاد للطيران»، حالياً، ما يصل إلى 100 رحلة أسبوعياً إلى أكثر من 32 وجهة في خمس قارات، وتعتزم إدخال رحلات شحن خاصة إضافية في الأسابيع المقبلة.

وكشفت «الاتحاد للطيران» أنها أطلقت رحلات إضافية باستخدام طائرات «بوينغ 787-10» خالية من الركاب، لتكملة وتعزيز الطاقة الاستيعابية لأسطولها الحالي المكون من طائرات «بوينغ 777F»، وستوفر كل طائرة سعة 12 منصة، وأربع حاويات، لنقل ما يصل إلى 45 طناً من الحمولة.

وستضمن «الاتحاد للشحن»، بإضافة طائرات «بوينغ 787» إلى أسطولها الحالي، استمرار عمليات استيراد المواد الحيوية، في وقت أكدت فيه أنها ستستمر في لعب دور حيوي لضمان تلبية حاجات الاستيراد والتوريد في دولة الإمارات بالتوافق مع الطلب الحالي، فضلاً عن ضمان توصيل البضائع الطازجة، والأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار الجهود العالمية لمواجهة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

«فلاي دبي»

من جانبها، خصصت شركة فلاي دبي ست طائرات من طراز «بوينغ 800-737» الجيل الجديد، للعمل كرحلات شحن كاملة، لضمان انسياب مرن لحركة السلع الأساسية عبر شبكتها وخارجها.

ووفرت «فلاي دبي» لخدمات الشحن 44 رحلة حملت 146 طناً من البضائع، كما شغلت رحلات إلى تسع وجهات، هي: أذربيجان، ومصر، والهند، والكويت، ولبنان، والجبل الأسود، وباكستان، والسعودية، والسودان.

«العربية للطيران»

كشفت شركة العربية للطيران أنها تسير رحلات خاصة للشحن الجوي والركاب معاً، خلال أبريل الجاري إلى 16 وجهة.

وأكدت أنها تلتزم بالاستجابة لطلبات تسيير رحلات ذهاب للمسافرين الراغبين بالعودة إلى أوطانهم، ورحلات الشحن الجوي التي تم الإعلان عنها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة، كما تواصل التعاون عن كثب مع السلطات المعنية في دولة الإمارات، لاتخاذ الخطوات المناسبة في هذا الصدد.