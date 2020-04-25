«تنمية المشاريع» تُطلق برنامج تدريب رقمياً لرواد الأعمال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مبادرة للتدريب الرقمي لرواد الاعمال في إطار أنشطة أكاديمية دبي لريادة الأعمال التابعة للمؤسسة. وتأتي المبادرة في إطار العمل على تعزيز وتطوير مهارات رواد الأعمال وقدراتهم المهنية في مجال ريادة الاعمال، ومساعدتهم على مواجهة التحديات الراهنة الناجمة عن تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وتأثيراته على الأعمال والاقتصاد.

وتضمنت الدورات موضوعات تساعد رواد الأعمال على تطوير أعمالهم خلال أوقات الأزمات، كما تطرقت الى الخطوات الواجب على رواد الأعمال اتخاذها لتنمية أعمالهم، وموضوعات تتعلق بالاستراتيجية المرنة للمشروعات الصغيرة خلال الأزمات، وإدارة الأجور والرواتب، والتسويق والمبيعات في ظل التحديات الحالية، إضافة الى التدريب على نماذج الاعمال كطوق نجاة، وكيفية وضع استراتيجيات مرنة خلال الأوقات الصعبة للمؤسسات.

وتتضمن مبادرة المؤسسة نشر مواد توعوية لرواد الأعمال من خلال موقعها على شبكة الإنترنت وصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتناولت المواد التي نشرت على هاشتاغ (#عساكم_ع_القوة)، الذي أطلقته المؤسسة منذ أسابيع شرحاً مبسطاً للخطوات التي يجب على رواد الأعمال القيام بها في طار التدابير الاحترازية خلال الأزمة الصحية العالمية الحالية، التي تنقل خبرات رواد الأعمال المختلفة الى المتابعين.

وركزت المواد التوعوية على الخطوات الاحترازية لرواد الأعمال خلال فترة الأزمات، ومنها مخاطبة البنوك بشأن الالتزامات المالية للشركة، وإيجاد طرق بديلة لتنويع مصادر الدخل، إضافة الى استراتيجيات التحدي التي توجب على رواد الأعمال عمل دراسات جدوى، ومعرفة نوعية الاضرار الواقعة على المؤسسة، وإيجاد حلول استراتيجية لتحقيق نتائج أعمال أفضل، فضلاً عن شرح كيفية التفاعل مع الأزمات من خلال مراجعة استراتيجية العمل، والتركيز على تحسين وإدارة التكاليف، كما ركزت النصائح المقدمة لشركات التجارة الإلكترونية على تحسين موقعها على الإنترنت، وتقديم خيارات سريعة ومبتكرة للمستهلكين، واختيار بوابات الدفع الصحيحة مع خيارات دفع تزيد ثقة المستهلكين.