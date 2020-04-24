«طيران الإمارات» تشغل خدمات ركاب إلى مزيد من الوجهات

المصدر: أزاد عيشو ■دبي

أفادت شركة طيران الإمارات، أمس، بأنها تخطط لتشغيل خدمات ركاب في الأسبوع المقبل إلى الوجهات التالية: فرانكفورت أيام (25 و27 و29 أبريل)، جاكرتا (26 أبريل)، جوهانسبرغ (25 أبريل)، لاغوس (26 أبريل)، لندن هيثرو (23 و24 و28 و30 أبريل)، مدريد (29 أبريل)، مانيلا (24 و28 و30 أبريل)، وتونس (30 أبريل)، مشيرة إلى أن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم.

وأوضحت الناقلة في بيان أمس، أنه يتعين على الراغبين في السفر إلى كل من جوهانسبرغ ولاغوس وتونس، الاتصال بالممثليات الدبلوماسية لبلدانهم في دولة الإمارات، بينما المسافرون إلى الوجهات الأخرى، فيمكنهم الحجز مباشرة عبر الموقع الشبكي: (emirates.com) واختيار «اتجاه واحد»، أو عن طريق وكلاء السفر.

وأضافت أنه سيسمح فقط لمواطني دولة الوجهة وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها، كما يتعيّن على جميع المسافرين اتباع جميع إجراءات الصحة والسلامة المعتمدة من قبل السلطات في دولة الإمارات ودولة الوجهة المقصودة.

إلى ذلك، قال متحدث باسم «طيران الإمارات»، إن الناقلة تواصل مراقبة تأثيرات وباء «كورونا» عن كثب، مع مراعاة استئناف الخدمات حالما تسمح الظروف بذلك، مشيراً إلى أن يشمل ذلك الحصول على الموافقات الحكومية، وتخفيف القيود على السفر، والطلب التجاري.

وأضاف المتحدث: «سنعلن عن استئناف الخدمة عندما نكون في وضع يسمح لنا بذلك»، لافتاً إلى أن «بعض الرحلات فقط متاحة للحجز، لكن الوضع لايزال ديناميكياً وقد تتغير الرحلات المجدولة والمتاحة للحجز خلال الفترة المقبلة بناء على التطورات».

وتابع: «نحن نهدف إلى تزويد متعاملينا بأكبر قدر ممكن من المعلومات في حالة حدوث أي تغييرات». وكانت «طيران الإمارات» حصلت على الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها في 12 دولة، اعتباراً من السادس من أبريل الجاري، شملت: «لندن هيثرو»، فرانكفورت، باريس، بروكسل، زيوريخ، وغيرها من المحطات. ووفقاً للناقلة، فإن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، حيث سيسمح فقط لمواطني الوجهة، وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول، بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

وأعلنت «طيران الإمارات»، أخيراً، عن تحديث سياسة الإعفاء التي انتهجتها جراء انتشار وباء «كوفيد-19»، إذ سهلت عملية إعادة الحجز، وإلغاء تذاكر السفر إلى جميع الأسواق التي تخدمها حول العالم.

وكشفت الشركة عن ثلاثة خيارات، تتمثل في: الاحتفاظ بتذاكر السفر لمدة 760 يوماً، أو الحصول على قسيمة سفر لمدة عامين، أو استرجاع كامل قيمة التذاكر أو القسائم غير المستخدمة.

- الرحلات ستكون من دبي إلى فرانكفورت وجاكرتا وجوهانسبرغ ولاغوس ولندن هيثرو ومدريد ومانيلا وتونس.

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