شركة طيران جديدة تحصل على "شهادة المشغل الجوي" في الإمارات

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها العاصمة أبوظبي ، اليوم عن حصولها على " شهادة المشغل الجوي" من الهيئة العامة للطيران المدني وبهذا، تستكمل الناقلة كافة الإجراءات اللازمة للبدء بتسيير رحلاتها من أبوظبي، لتصبح بذلك خامس ناقلة وطنية في دولة الإمارات.



ويأتي حصول "العربية للطيران أبوظبي" على "شهادة المشغل الجوي" تأكيداً على امتلاكها لكافة المقومات المهنية المطلوبة، ولامتثالها لجميع قوانين السلامة اللازمة لعمليات تشغيل الطائرات، إضافة إلى إثبات قدرتها على تسيير الرحلات الجوية بعد خضوعها لعملية تقييم صارمة من الهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وستواصل "العربية للطيران أبوظبي" التنسيق عن كثب مع الهيئة العامة للطيران المدني لتحديد موعد إطلاق عملياتها التشغيلية تبعاً لتحسن ظروف السوق ورفع الحظر عن السفر الجوي.



وتمثل "العربية للطيران أبوظبي" ثمرة الاتفاقية الموقعة بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران" لإطلاق شركة طيران اقتصادي تكون بمثابة مشروع مشترك مستقل، وتتخذ من مطار أبوظبي الدولي مقراً ومركزاً رئيسياً لعملياتها. وتهدف الناقلة الجديدة التي تأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، إلى تلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.



وفي هذا السياق، قال المدير العام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي: "في حين يواجه قطاع الطيران العالمي أحد أكبر التحديات في تاريخه نتيجة التداعيات التي فرضتها أزمة ’كوفيد-19‘ على الحركة الجوية، يأتي إعلان اليوم ليعكس القوة والثقة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات، وآفاقه الواعدة على المدى الطويل. ودعماً للمكانة المتميزة التي تتمتع بها دولة الإمارات باعتبارها محوراً عالمياً للسفر الجوي بفضل بنيتها التحتية المتطورة لقطاع الطيران".



وأضاف السويدي: "سنواصل من جانبنا تنويع خيارات السفر التي تتيح لسكان الدولة وزوارها السفر إلى الوجهات المختلفة واستكشاف العالم بأسره. فإعلان اليوم دلالة جديدة على الاستثمارات الطموحة التي تخصصها دولة الإمارات لتعزيز قطاع الطيران، ونتطلع قدماً إلى انطلاق عمليات (العربية للطيران أبوظبي) في الوقت المناسب وإلى فرص النمو المستقبلية لقطاع الطيران في الإمارات".





من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: توني دوغلاس، " يجسد إعلان اليوم، وفي ظل الظروف الحالية الغير مسبوقة، رسالة إيجابية تعكس القوة التي يتمتع بها قطاع الطيران في دولة الإمارات. نحن نسعى جاهدين في خططنا لاستئناف الطيران من جديد وبمجرد تحقيق ذلك، ستكون (العربية للطيران أبوظبي) جاهزة لخدمة الراغبين بمزيد من تجارب السفر والاستكشاف من العاصمة، وستلبي في الوقت نفسه معدلات الطلب المتنامية على السفر الاقتصادي في المنطقة".



وأضاف "نحن على ثقة بأن شراكتنا المتميزة مع (العربية للطيران) ستوفر قيمة استثنائية للمسافرين، ونتطلع قدماً لإطلاق العمليات التشغيلية بمجرد عودة حركة السفر إلى نشاطها المعتاد".



ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عادل العلي: "بالرغم من أزمة (كوفيد-19) التي تواصل الإلقاء بظلالها على قطاع الطيران والاقتصاد العالمي بأكمله، نحن على ثقة بقدرة القطاع على اجتياز التحديات الراهنة للعودة بشكل قوي. فاستصدار (شهادة المشغل الجوي) في هذه الفترة يعكس التزامنا الراسخ وجاهزيتنا العالية لإطلاق عمليات (العربية للطيران أبوظبي) بمجرد عودة الحركة الجوية والمطارات إلى نشاطهما المعتاد، وقدرة العملاء على السفر من جديد".