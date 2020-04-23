315 مليون درهم صافي أرباح «دبي التجاري» بالربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد بنك دبي التجاري بأنه حقق أرباحاً صافية مقدارها 315 مليون درهم، لفترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020، منخفضة بنسبة 7.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأكد البنك، في بيان أمس، أن هذه النتائج جاءت متأثرة سلباً بانخفاض معدلات الفائدة وضعف الأعمال وأحداث ائتمانية محددة والتأثيرات المتوقعة المرتبطة بجائحة مرض فيروس كورونا. وبلغت مخصصات الخسائر المقتطعة 240 مليون درهم للربع الأول من عام 2020.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية بنسبة 2.3% لفترة الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام، لتصل إلى 757 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض نتيجة انخفاض صافي إيرادات الفوائد بنسبة 1.7%.

وبلغ إجمالي الموجودات 89.9 مليار درهم في 31 مارس 2020، مرتفعاً بنسبة 2.1%، مقارنة مع 88.1 مليار درهم في 31 ديسمبر 2019.

وارتفع صافي القروض والتسليفات، والبالغ 62.3 مليار درهم بنسبة 3.6%، مقارنة مع 60.2 مليار درهم في 31 ديسمبر الماضي.

وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 0.9%، لتصل إلى 63.9 مليار درهم في 31 مارس الماضي، مقارنة مع 63.3 مليار درهم، في 31 ديسمبر الماضي.

وارتفعت نسبة القروض المصنفة لتصل إلى 6.59%، مقارنة مع 5.94% في 31 ديسمبر 2019.

ورفع البنك الخسائر الائتمانية المتوقعة والمرتبطة بشكل رئيس بالتأثيرات المحتملة لمرض فيروس كورونا، واحداث ائتمانية أخرى محددة. ونتيجة لذلك تم اقتطاع مخصصات انخفاض قيمة إضافية صافية بلغت 240 مليون درهم، خلال فترة الثلاثة أشهر الأولى من عام 2020.

وقال الرئيس التنفيذي للبنك، الدكتور بيرناردز فان ليندر: «تمثل الظروف الحالية السائدة تحدياً لجميع الشعوب حول العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة. ورغم ذلك لقد تمكنا من زيادة حصتنا السوقية في الربع الأول من 2020، تماشياً مع الاستراتيجيات الموضوعة».

- صافي القروض والتسليفات ارتفع 3.6% إلى 62.3 مليار درهم.