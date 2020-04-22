أحمد بن سعيد يوجّه رسالة جديدة للموظفين في "مجموعة الإمارات"

المصدر: أزاد عيشو – دبي

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، والمجموعة، إن الناقلة تواصل العمل على مختلف الصعد في هذه الظروف مع مرور 4 أسابيع على تعليق عمليات الركاب تأثراً بتداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19".

وأضاف سموه في رسالة داخلية للموظفين اطلعت "الإمارات اليوم"، على نسخة منها، أن المجموعة وسعّت عمليات الشحن بسرعة في هذا الوقت، فبالإضافة إلى جدولنا الحالي لشحن البضائع إلى 18 مدينة، أنشأنا شبكة جديدة تماماً تضم 42 وجهة للشحن تعمل باستخدام طائرات الركاب 777-300ER التي تحمل البضائع فقط، وذلك للمساعدة في دعم تدفق السلع الأساسية والتجارة.

وذكر سموه في الرسالة أنه تم نقل جميع عمليات مناولة الشحن في دبي إلى مطار دبي الدولي، وذلك للمساعدة في توحيد الجهود وتحسين الكفاءة، فيما تواصل "دناتا" من جهتها دعم مشغلي البضائع الآخرين في مطار آل مكتوم الدولي، مشيراً إلى أن نجاح الأعمال والاستجابة التشغيلية في قطاع الشحن كان مدهشاً في إطار روح العمل الجماعي في هذه الأوقات.

وقال سموه: «على الرغم من الأوقات الصعبة، يبقى التزامنا بخدمة المتعاملين دون تغيير، إذ يواصل فريق (دناتا) للسفريات إدارة عدد كبير من طلبات إعادة الحجز واسترداد الأموال، كما تم تطوير مبادرات جديدة لمساعدة متعاملينا من الشركات على إدارة حركة السفر المتغيرة بشكل أفضل».

وأضاف أن موظفينا جزء مهم من أعمالنا وخططنا للتعافي، موضحاً أنه، خلال هذه الفترة حيث كانت حركة النقل الجوي في أدنى مستوياتها على الإطلاق، نظرنا في طرق لحماية القوى العاملة الماهرة لدينا، فعلى سبيل المثال، دخلت فرق "دناتا" في سنغافورة وأستراليا في شراكة مع السلطات لدعم المجتمعات المحلية وإعادة نشر الموظفين مؤقتاً في القطاعات التي تواجه نقصاً في اليد العاملة، لافتاً إلى أنه حتى الآن، تم تدريب أكثر من 400 من الزملاء العاملين في "دناتا" من ذوي المهارات العالية لكي يتولوا أدواراً جديدة، ومازلنا نبحث عن فرص أخرى وبشكل مؤقت حسب الحاجة.

وتابع قائلاً، خلال هذا الوقت أيضاً ساعدنا الآلاف من المتعاملين للعودة إلى بلدانهم الأصلية، حيث سمحت السلطات باستئناف محدود للعمليات على وجهات محددة، كما عززنا إجراءات السلامة للمتعاملين والموظفين على الطائرات وفي المطار‎ بما في ذلك حواجز وقائية عند كاونترات إنهاء إجراءات السفر وتطبيق برتوكول التباعد الاجتماعي على الأرض في المطار وفي مناطق الانتظار، لضمان التزام المسافرين بالمحافظة على مسافة كافية تفصل بينهم وبين الأشخاص الآخرين أثناء إنهاء إجراءات السفر والصعود إلى الطائرة، فصلاً عن معدات الحماية الشخصية الإضافية لطاقم الطائرة وفرق المطار.

وقال سموه إن "طيران الإمارات" دخلت في شراكة مع هيئة الصحة بدبي خلال الأسبوع الماضي لإجراء اختبارات الفحص السريع "كوفيد-19" على الركاب المغادرين، وهذا يمكّن المتخصصين في الرعاية الصحية من التعرف إلى الركاب الذين لم يتعرضوا للفيروس، أو الذين قد يكونون في المراحل المبكرة والمتوسطة من العدوى وينبغي عدم السماح لهم بالصعود إلى الطائرة، أو معرفة الذين تجاوزوا الإصابة أو في المرحلة النهائية.

وتابع على الرغم من أنه ليس اختباراً تشخيصياً كاملاً، إلا أن الفحص يساعد على تقليل المخاطر ويوفر حالة من الطمأنينة للركاب وطاقم الرحلة، كما تلقينا اهتماماً كبيراً في القطاع بهذا الأمر، حيث يعتقد الكثيرون أن إجراءات مماثلة يمكن أن تكون نهجاً جديداً عند استئناف عمليات النقل الجوي.

وذكر سموه: «نتابع التطورات عن كثب بخصوص إشارات الانتعاش والفرص، وتعمل كل إدارة على تخطيط الاستئناف حتى نتمكن من العودة بسرعة عندما يحين الوقت».