13.1 مليار درهم إيرادات "مجموعة اتصالات" الموحدة في 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "مجموعة اتصالات" اليوم، عن نتائجها المالية الموحدة للأشهر الثلاثة الأولى المنتهية في 31 مارس 2020، موضحة أن قيمة إيراداتها الموحدة وصلت إلى 13.1 مليار درهم، بزيادة سنوية 1%، في حين وصلت قيمة الأرباح الصافية الموحدة بعد خصم حق الامتياز الاتحادي إلى 2.2 مليار درهم، وبهامش صافي ربح نسبته 17%.



وأفادت المجموعة في بيان، بأنه كجزء من دعم ومساهمة "اتصالات" للمجتمع ولمساهميها، أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح مرحلية بقيمة 25 فلسا للسهم الواحد.



ووفقا للبيان، وصل إجمالي قاعدة مشتركي "مجموعة اتصالات" إلى 150 مليون مشترك، ما يمثل زيادة سنوية بلغت نسبتها 5%، فيما نمت قاعدة مشتركي "اتصالات" في دولة الإمارات خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل إلى 12.7 مليون مشترك.

ووصلت أرباح "مجموعة اتصالات" الموحدة قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء الى 6.7 مليارات درهم، بزيادة سنوية بلغت نسبتها 1.5%، وبهامش سنوي نسبته 51%.



وقال رئيس مجلس إدارة "مجموعة اتصالات"، عبيد حميد الطاير، إن "(اتصالات) أظهرت قدرة عالية والتزاماً كبيراً تجاه المجتمعات التي تخدمها، لضمان استمرارية الأعمال وجاهزيتها، والتقليل من تأثير التحديات التي نشهدها اليوم على عملياتها، وبالشكل الذي أسهم في تقديم خدماتها المختلفة بصورة سلسة إلى جميع عملائها"، مضيفا: "من هنا فقد جاء أداء (اتصالات) خلال الربع الأول ليعكس مرونة في التعامل مع تحديات السوق، ومع الضغوط غير المسبوقة التي يواجهها قطاع الاتصالات العالمي".