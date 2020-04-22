«إيه إم بست» تعدّل النظرة المستقبلية لـ «عُمان للتأمين»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت وكالة «إيه إم بست» للتصنيفات عن تعديل تصنيف النظرة المستقبلية المتوقعة لشركة عُمان للتأمين، إلى مستوى «مستقر»، مع تصنيف مركزها المالي في المستوى «A/‏‏‏ممتاز» والمستوى «A» من حيث الجدارة الائتمانية، باعتبارها إحدى شركات إصدار وثائق التأمين طويلة الأجل.

وأفاد بيان، أمس، بأن تعديل النظرة المستقبلية جاء نتيجة إجراءات تصحيحية طبقتها الإدارة على صفقات التأمين والاستثمار، وتتوقع «إيه إم بست» أن تؤدي الإجراءات المذكورة إلى تدعيم أداء الشركة وقوته واستدامته.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة عُمان للتأمين، جان لويس جوزي: «يأتي التعديل الذي أجرته (إيه إم بست)، ليؤكد حقيقة امتلاك الشركة لوضع مالي قوي، لاسيما أنها حققت أعلى نسبة ملاءة لها على الإطلاق، إذ بلغت 237%، في ظل البيئة الحالية الصعبة».