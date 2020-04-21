تصريح الاتحاد للطيران بشأن وضع فيرجين استراليا تحت الحراسة القضائية

المصدر: عبير عبد الحليم _ ابوظبي

أعربت الاتحاد للطيران عن أسفها لوضع شركة فيرجين استراليا تحت الحراسة القضائية الطوعية، وذلك نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19.

وقال متحدث باسم الشركة في تصريحات صحافية اليوم إنه على مدار الأسابيع الماضية، عملت الاتحاد بشكل وثيق مع الشركة وكافة المساهمين في محاولة لتجنب وضع فيرجين استراليا تحت الحراسة القضائية مشيراً إلى أن هذه المحاولات لم تنجح.

وأوضح المتحدث انه في ظل أزمة كوفيد-19 التي أثرت بشكل كبير على سير أعمالنا، لن نتمكن من توفير المزيد من الدعم المالي لها في الظروف الحالية.

ونوه المتحدث إلى أن قطاع الطيران يتعرض لأكبر التحديات على الأطلاق، ولذا يتوجب علينا التركيز على مواكبة التطورات ذات الصلة كوفيد-،19 وتعزيز جهودنا لوضع خطط التعافي إلى جانب دعم ضيوفنا وموظفينا والعمل بشكل يضمن مستقبل مستدام وتوفير خدماتنا في قطاع السفر.

وشدد المتحدث على أن السوق الاسترالي يعد أحد أهم الأسواق بالنسبة للاتحاد للطيران حيث عادت شراكتنا مع فيرجن استراليا بالعديد من الفوائد التجارية لكل الناقلتين عبر برنامج الولاء "فيرجين فيليسيتي"، والمشاركة بالرمز وتكامل شبكات الوجهات وتآزر الأعمال.

وأشار إلى أن الاتحاد بوصفها أكبر المساهمين في فيرجين استراليا، استثمرت بشكل كبير في الشركة من عام 2012 وإنه لمن المؤسف أن نشهد ما تتعرض له الشركة جراءهذه الأحداث خاصة وان فيرجن استراليا تشكل أحد الدعائم لاستراليا من حيث تسهيل حركة النقل التجارية المحلية والدولية، وتلعب دوراً في الازدهار الاقتصادي وتعزز من المنافسة المطلوبة في أسواق الطيران.

وأعرب المتحدث عن أمله في أن تسمح الحراسة القضائية من استئناف الخدمة وأن تظل فرص الأعمال مفتوحة لإجراء نقاشات حول استمرار التعزيز المشترك.