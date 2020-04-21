28 مايو الحد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

في إطار حرصها المستمر على دعم ومساندة المسجلين لضريبة القيمة المضافة أصدرت الهيئة الاتحادية للضرائب قراراً استثنائياً ينص على تحديد تاريخ بديل للحد الأقصى لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 ليصبح 28 مايو 2020، لتمكينهم من أداء التزاماتهم الضريبية دون مواجهة أية صعوبات، في ظل تزامن مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة مع إجراءات تقييد الحركة على مدار ال 24 ساعة في بعض مناطق الدولة.

وأكدت الهيئة في بيان أصدرته اليوم أنه بموجب هذا التحديد الاستثنائي فإن المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذين يقدمون إقراراتهم عن فترات ضريبية شهرية يتوجب عليهم تسليم إقراراتهم الضريبية، وسداد الضريبة المستحقة عليهم عن الفترة الممتدة من 1 إلى 31 مارس 2020 بحدٍ أقصى يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020.

كما أكدت أنه بموجب القرار الاستثنائي فإن المسجلين لضريبة القيمة المضافة الذين يقدمون إقراراتهم عن فترة ضريبية ربع سنوية يتوجب عليهم تسليم إقراراتهم الضريبية وسداد الضريبة المستحقة عن الفترة الممتدة من 1 يناير 2020 إلى 31 مارس 2020 بحدٍ أقصى يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020.

وطالبت المسجلين لضريبة القيمة المضافة بالتأكد من دقة إدخال بياناتهم في الإقرارات الضريبية، وكذلك التأكد من استلام الهيئة للضريبة المستحقة الدفع عن الفترة الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 بحدٍ أقصى يوم الخميس الموافق 28 مايو المقبل 2020، مشيرة إلى أهمية التقيد بجميع الالتزامات الضريبية الأخرى على الوجه المعتاد.

وشددت الهيئة في بيانها على أن هذا القرار الاستثنائي لتسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة وسداد الضريبة المستحقة عن الفترات الضريبية المنتهية في 31 مارس 2020 لا يؤثر على الفترات الضريبية الأخرى، التي لا يكون موعد تسليم الإقرارات الضريبية عنها أو سداد الضريبة المستحقة الدفع عنها في شهر أبريل 2020.

وأشار البيان إلى أن الهيئة الاتحادية للضرائب تقدم جميع خدماتها "عن بُعد" من خلال تطبيق نظام إلكتروني بالكامل يتيح إجراءات التسجيل، وتقديم الإقرارات، وسداد الضرائب المستحقة على المسجلين، بخطوات تتميز بالسهولة والسرعة ومن أي مكان على مدار ال24 ساعة يومياً، لتشجيع المسجلين على الامتثال عبر المنصة الإلكترونية الشاملة للهيئة دون الحاجة إلى التعامل الشخصي، أو الورقي مع الإدارات المختصة مما يدعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة بشأن العمل عن بُعد.

وأوضح أن الهيئة تتلقى استفسارات المعنيين بالنظام الضريبي، وتقوم بالرد عليها وإمدادهم بالمعلومات المطلوبة عن الأنظمة والتشريعات والإجراءات الضريبية، من خلال مركز الاتصال الذي يقوم بالرد على الاستفسارات عبر المكالمات الهاتفية، أو من خلال البريد الإلكتروني.