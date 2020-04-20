«الاقتصاد»: فائض كبير من الخضراوات والفواكه خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الاقتصاد وجود فائض كبير من الخضراوات والفواكه والسلع، التي يكثر استهلاكها في شهر رمضان.

وشدد مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك في الوزارة، الدكتور هاشم النعيمي، على استمرار عمليات الاستيراد بكميات كبيرة لمختلف السلع، لافتاً في تصريحات للصحافيين أمس، إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة للتعامل مع أسواق الخضراوات والفواكه والسلع سريعة التلف، عبر توفير كميات كبيرة من مصادر متنوعة، بما يعزز المعروض ويمنع حدوث ارتفاعات سعرية غير مبررة في أي سلعة.

وأكد النعيمي توافر مخزون استراتيجي من السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وفي مقدمتها حبوب القمح والذرة والشعير، فضلاً عن السلع الرئيسة مثل اللحوم والدواجن بأنواعها، والتمور، والزيوت، ومياه الشرب، والحليب، والبصل والبطاطا وغيرها.

ودعا النعيمي المستهلكين إلى الالتزام بالتسوق الرشيد والآمن، والابتعاد عن ثقافة التخزين السلعي، مشيراً إلى أهمية الإبلاغ عن أي ممارسات تجارية خاطئة، أو عمليات رفع أسعار سلع، بشرط الاحتفاظ بفاتورة الشراء لإثبات الواقعة.

كما دعا المستهلكين إلى زيادة معدلات التسوق الإلكتروني، وتقليل التسوق التقليدي خلال الفترة الحالية، في إطار الإجراءات التي يتم اتخاذها للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيراً إلى توافر آليات توصيل السلع بجودة وموثوقية، مع الحفاظ على حق المستهلك في إعادة السلعة إلى منفذ البيع، في حال مخالفتها شروط الشراء المدونة عبر الموقع.

وقال إن التسوق الإلكتروني يعادل العمل عن بعد في الأهمية في الوقت الراهن، موضحاً أن الوزارة تتابع بشكل مستمر عمليات البيع الإلكتروني للمنافذ التجارية، وتؤكد جاهزيتها الكاملة لتقديم خدمات البيع بجودة عالية.

وأشار إلى أن الوزارة أعدت خطة تفتيشية بالتعاون مع الجهات المحلية، لتحقيق مزيد من الاستقرار في الأسعار في الأسواق، لافتاً إلى أن خطة الرقابة تشمل مناطق الدولة، وتتضمن اتخاذ إجراءات رادعة وفورية بحق المتلاعبين، مثل فرض غرامات مالية كبيرة وصولاً إلى الإغلاق.

وذكر النعيمي أن الوزارة تؤكد يومياً، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، متابعتها اليومية للأسواق، فضلاً عن تواصلها الدائم مع الموردين والتجار والمستهلكين خلال الفترة المقبلة، للوقوف على حالة السوق، وضمان وفرة البضائع، وتنوع الخيارات أمام المستهلك، كما أنها تعمل عن كثب مع التجار لمواجهة أي تحديات، وضمان سلاسة واستمرارية عملية تزويد الأسواق بمختلف السلع.