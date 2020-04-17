"دبي للسياحة" تستكمل حملة (#خلك_في_البيت) عبر برنامج "مباشر من دبي" الافتراضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم





يقدم جدول فعاليات دبي الدليل الإرشادي المفضل لدى المواطنين والمقيمين وزوار دبي للتعرف على الانشطة والأحداث التي تقام في الإمارة، سلسلة من الفعاليات والحفلات والعروض الترفيهية عبر برنامج "مباشر من دبي" الافتراضي، وتستكمل عروض هذا البرنامج الجديد جهود حملة #خلك_في_البيت، حيث تهدف إلى إيجاد منصة تجمع الجمهور افتراضياً بمختلف أصحاب المواهب في دبي.

ويقدم البرنامج بثاً ترفيهياً مجانياً لفعاليات متنوعة تستضيف المواهب المتميزة في دبي، حيث يمكن للجمهور المشاركة في العديد من الأنشطة الترفيهية أو تعلّم شيء جديد من خلال هذه التجارب الافتراضية التي يقدمها جدول فعاليات دبي عبر صفحته على انستجرام، وتستمر فعاليات البرنامج أسبوعياً من الأربعاء إلى السبت وتتضمن عروضا موسيقية مبهرة، وعروض المسرح، والكوميديا التفاعلية التي تستقطب جميع أفراد العائلة، وحصص اللياقة البدنية، وفنون الطهي، وانشطة خاصة بالأطفال، وتعلم حرف وفنون جديدة يمكن القيام بها من المنزل.

كما يقدم البرنامج لمحبي اللغة والأدب جلسات تستكشف جمال الكلمات والمفردات، وغيرها من الأنشطة الترفيهية المبتكرة والجلسات التفاعلية التي تناسب كافة أفراد العائلة.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "وسط هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، نحتاج جميعاً إلى التكاتف ودعم بعضنا البعض من خلال تعاوننا ودعمنا لحملة #خلك_في_البيت. أردنا أن نساهم في الجهود الكبيرة التي تقوم بها دبي لمساعدتنا جميعاً على تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية وتحقيق الطمأنينة والتضامن في المجتمع".



وأضاف الخاجة: "تعودنا في دبي على تحويل التحديات إلى فرص، لذلك كانت الظروف الحالية مصدر إلهام لنا لإطلاق برنامج "مباشر من دبي"، الذي يهدف إلى تقديم سلسلة من العروض الافتراضية التي تبدعها مجموعة من الفنانين والموهوبين في دبي، والتي تمكّن شرائح متنوعة من المجتمع الاستمتاع بأوقاتهم اثناء التزامهم بالإجراءات الاحترازية ومكوثهم في منازلهم. لافتاً أن البرنامج نجح في اجتذاب العديد من المواهب التي ستتشارك مع الجميع طرق وأساليب تحفيز الجمهور على التفاعل والنشاط، وكذلك جعلهم يخوضون تجارب مشتركة. وأشار المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة إلى أن جميع الأنشطة والفعاليات التي يستضيفها برنامج سيعلن عنها على حساب "جدول فعاليات دبي" على منصة انستجرام، بينما ستقدم الاستعراضات المباشرة على الحسابات الخاصة بالفنانين الموهوبين في "انستجرام"، ويمكن الاطلاع على كافة التفاصيل عبر الموقع الإلكتروني لجدول فعاليات دبي، وكذلك زيارة صفحته على الانستجرام لمعرفة كافة التفاصيل المتعلقة بعروض برنامج "مباشر من دبي".