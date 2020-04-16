مطار الشارقة يعلن عن استعداده التام لاستئناف رحلات الركاب

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة مطار الشارقة الدولي عن استعداداتها التامة لاستئناف عمليات نقل الركاب، مؤكدة التزامها الكامل بتعزيز الإجراءات الصحية لضمان سلامة المسافرين والموظفين.



كما أكدت الهيئة في بيان صادر اليوم، استمرارها باتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية وتدابير الوقاية، التي بدأت العمل عليها مُسبقاً، حرصاً منها على سلامة وصحة المسافرين، وفقاً لتوجيهات حكومة دولة الإمارات لمنع انتشار فيروس "كورونا" المستجد، والإرشادات الطبية المعتمدة دولياً.



وشملت التدابير الاحترازية التي وُضعت بشكل مسبق، موظفي المطار الذين تتطلب طبيعة عملهم الحضور إلى مقر العمل وذلك من خلال تطبيق عدد من الخطوات، كتفعيل البصمة الإلكترونية الذكية عبر الهاتف النقال، فضلا عن الالتزام بمسافة الأمان بين مناضد الموظفين والمسافرين، إضافة إلى تعقيم المرافق بشكل دوري على مدار اليوم، وتوزيع مطهرات الأيدي في نقاط ثابته، مع إلزامية ارتداء الكمامة والقفاز.



وشددت الهيئة على أهمية التزام المسافرين بمجموعة التدابير المتخذة، كضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بقواعد التباعد الجسدي كشرط أساسي للصعود إلى الطائرة، مشيرة إلى أن عمليات التعقيم شملت جميع أرجاء المطار بدءاً من المداخل والمخارج، والبوابات وعربات نقل الأمتعة، وصولاً إلى السلالم الكهربائية، والأرضيات والأسطح، بجانب الطائرات والممرات المؤدية إليها، وحافلات نقل المسافرين، بالإضافة إلى مرور جميع المغادرين عبر فحص الكاميرات الحرارية للتأكد من سلامتهم.



وكانت شركة العربية للطيران، أعلنت عن إطلاقها مجموعة رحلات خاصة، للمسافرين الراغبين في العودة إلى أوطانهم، بجانب رحلات الشحن الجوي إلى عدد من الوجهات انطلاقاً من مطار الشارقة تشمل أفغانستان وإيران وسلطنة عمان والكويت والبحرين والسودان ومصر والهند ونيبال.



ودعت هيئة مطار الشارقة الدولي الراغبين بالعودة إلى موطنهم او الحصول على معلومات عن رحلات المسافرين ورحلات الشحن الجوي بالتواصل مباشرة مع شركة العربية للطيران من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com) أو هاتف رقم: (065580000)