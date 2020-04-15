3.6 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة في الربع الأول

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفاد مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، عبدالعزيز أحمد الشامسي، بأن «قيمة التداولات العقارية في إمارة الشارقة وصلت إلى نحو 3.6 مليارات درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ عدد المعاملات الكلي 18 ألفاً و537 معاملة، فيما توزعت التداولات العقارية في الشارقة على 129 منطقة، وبإجمالي مساحة 8.9 ملايين قدم مربعة».

وأضاف في تقرير حديث أصدرته الدائرة، أمس، أن «زيادة التنويع في المشروعات العقارية بالإمارة وطرح مشروعات جديدة، خلال الفترة الماضية، إضافة إلى توسع عدد من الشركات في طرح تسهيلات متنوّعة للمستثمرين، من العوامل التي دعمت استقطاب الاستثمارات من دول مختلفة للقطاع العقاري».

وأشار إلى أن «حزمة المحفزات والقرارات التي أقرّتها حكومة الشارقة، أخيراً، لدعم الجهات الحكومية والخاصة، وقطاعات الأعمال والأفراد، التي شملت إعفاء قيمة ثلاثة أشهر من الرسوم السنوية للمنشآت الاقتصادية، كانت من أبرز المحفزات والعوامل الداعمة، كما شملت القرارات كل جوانب العمل المؤسسي والمجتمعي من دون استثناء، لتثبت أن الشارقة بيئة محفزة وداعمة للأعمال، وجاذبة للاستثمارات الأجنبية والمباشرة».

وأفاد بأن «37 جنسية من مختلف دول العالم استثمرت في القطاع العقاري في الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ عدد المستثمرين من دول مجلس التعاون الخليجي 2896 مستثمراً، وبلغ عدد العقارات المتداولة 3614 عقاراً، بقيمة وصلت إلى 3.1 مليارات درهم».