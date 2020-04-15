شركات الطيران الإماراتية تستأنف رحلاتها إلى 32 وجهة

المصدر: أزاد عيشو - دبي

استأنفت الناقلات الوطنية: «طيران الإمارات»، و«الاتحاد للطيران»، و«فلاي دبي»، عملياتها التشغيلية على نطاق محدود وبشكل منتظم، إذ أعلنت الشركات الثلاث عن رحلاتها الجوية إلى 32 وجهة بالإجمال، مشددة على أن جميع الرحلات «الخاصة» تخضع للموافقات الحكومية.

وبموجب الإعلانات الرسمية الصادرة من شركات الطيران، فإن المقيمين والزوّار من بعض الوجهات، والموجودين حالياً في دولة الإمارات، يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة، إذ ستنقل هذه الرحلات الخاصة مسافرين من دولة الإمارات فقط، وتحمل بضائع في كلا الاتجاهين، ما يدعم التجارة والمجتمعات المحلية بنقل السلع والمنتجات الأساسية.

«طيران الإمارات»

حصلت «طيران الإمارات» على الموافقات اللازمة لنقل ركاب إلى بعض وجهاتها في 12 دولة، اعتباراً من السادس من أبريل الجاري، شملت: «لندن هيثرو»، وفرانكفورت، وباريس، وبروكسل، وزيوريخ. وذكرت الناقلة، أخيراً، أنها ستشغل خدمات ركاب إضافية إلى كلٍّ من: جاكرتا، وتايبيه، وشيكاغو، وتونس، والجزائر، وكابول، ومانيلا.

ووفقاً للناقلة، فإن هذه الرحلات ستسهل سفر الزوار والمقيمين الراغبين في العودة إلى بلدانهم، إذ سيسمح فقط لمواطني الوجهة، وأولئك الذين يستوفون شروط الدخول، بالصعود إلى الطائرة، حيث يتعين عليهم تلبية متطلبات وشروط الدخول إلى الدولة التي يسافرون إليها.

«الاتحاد للطيران»

بدورها، أعلنت «شركة الاتحاد للطيران» استئناف الرحلات بشكل منتظم، اعتباراً من الخامس من أبريل إلى 12 وجهة، شملت: سيؤول، وملبورن، وسنغافورة، ومانيلا، وبانكوك، وجاكرتا، وأمستردام، مشيرة إلى أن جميع الوجهات تخضع للموافقات الحكومية.

وكشفت الناقلة عن خمس وجهات إضافية، شملت كلاً من: بروكسل، ودبلن، ولندن، وطوكيو، وزيورخ. وأوضحت «الاتحاد للطيران» أنها بدأت تشغيل رحلات إجلاء لإعادة المسافرين العالقين في الإمارات، بسبب القيود المفروضة على الطيران، جراء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى أوطانهم، ولدعم برنامج الأمن الغذائي في الإمارات، عبر استخدام طائرات نقل الركاب لنقل البضائع، مؤكدة استمرار الشركة بنقل المواطنين الإماراتيين الراغبين في العودة إلى الدولة، عند الإمكان، ونقل البضائع الطازجة على رحلات العودة.

«فلاي دبي»

من جانبها، كشفت «فلاي دبي» أن المقيمين والزوّار من بعض الوجهات والموجودين، حالياً، في دولة الإمارات، يمكنهم العودة إلى بلدانهم الأصلية حالياً في رحلات عودة خاصة، موضحة أن الرحلات متاحة للمقيمين والزوّار إلى 13 دولة، تشمل: العراق، وإيران، وأذربيجان، وأوزبكستان، وأوكرانيا، وبلغاريا، وجورجيا، وروسيا، ورومانيا، وصربيا، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكرواتيا.

وبيّنت الشركة أن جميع الرحلات هي للعودة إلى الوطن، حيث ستنقل مواطني الدول الـ13، الذين يقيمون أو يزورون دولة الإمارات حالياً، وسيتم تشغيل جميع رحلات الاتجاه الواحد من مطار دبي الدولي (المبنى 2)، وستخضع جميع الرحلات للموافقات الحكومية.

تعليق الرحلات

يشار إلى أن الهيئة العامة للطيران المدني أكدت أن قرار تعليق الرحلات الجوية للركاب و«الترانزيت»، من الدولة وإليها، لايزال سارياً.

وأوضحت الهيئة أنه تم السماح مؤقتاً لرحلات محددة، بغرض إجلاء المقيمين والزائرين الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، على أن يتم تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، وفق متطلبات وزارة الصحة ووقاية المجتمع، موضحة أنه يتوجب على المقيمين والزائرين، الراغبين في مغادرة الدولة والعودة إلى بلادهم، التنسيق مع سفارات دولهم بهذا الخصوص.