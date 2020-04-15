«دتكو» تدعم صندوق التضامن المجتمعي بـ 15 مليون درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قدمت مجموعة شركات «دتكو» دعماً قدره 15 مليون درهم إلى صندوق التضامن المجتمعي ضد «كوفيد-19»، الذي أطلقته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أخيراً، وذلك في ثاني أكبر إسهام مقدم للصندوق، في إطار الاستجابة النموذجية من مجتمع رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، الحريصين على المشاركة في دعم الجهود المبذولة للتخفيف من التداعيات الصحية والاقتصادية والمجتمعية، المصاحبة لانتشار فيروس «كورونا» المُستجد.

وأشاد المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، بجهود القطاع الخاص، ودعمه المتواصل للصندوق، مؤكداً أن المبادرة أتاحت توسيع قاعدة التواصل البنّاء والتعاون المُثمر بين القطاع الخاص والجهات والدوائر والمؤسسات الحكومية، للخروج بنتائج إيجابية تخدم المجتمع.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «دتكو»، أحمد عبدالرحيم باقر، أهمية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الخطوات التي تتخذها دولة الإمارات وحكومة دبي في مواجهة هذا التحدي العالمي، بما له من آثار عميقة على كل القطاعات حول العالم.

وقال: «تعلمنا من قيادتنا أن عمل الخير مبدأ أصيل من مبادئ هذه الأرض الغالية، التي وفرت كل أشكال الدعم لكل من يحتاج إلى المساعدة في مختلف ربوع الأرض، ويأتي إسهامنا من باب الواجب الوطني والمسؤولية المشتركة والوثيقة بين القطاعين العام والخاص، ونرجو أن يشكل إسهام المجموعة جزءاً بسيطاً داعماً للجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة المجتمع وسلامته».

وأضاف باقر أن هناك مسؤوليات لكل فرد في هذه اللحظة، وأنه على الرغم من صعوبة هذه المرحلة يبقى التفاؤل برحمة الله، ومن بعدها الدعم والتعاون بين جميع شرائح المجتمع، مؤكداً أن التجربة الإماراتية لاحتواء الفيروس تعكس أسمى معاني التكاتف المجتمعي بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشاد رئيس مجلس إدارة «دتكو» بالجهود البطولية التي يبذلها القائمون على مختلف علميات الوقاية، ومكافحة انتشار الفيروس ضمن خطوط الدفاع الأولى، وفي مقدمتهم الكادر الطبي بكل مكوناته، وكذلك جميع العاملين ضمن شتى القطاعات الصحية والخدمية، وكذلك القطاعات الحيوية التي تواصل العمل على تلبية احتياجات المجتمع في هذه الأوقات الاستثنائية.

وشدد على أن مسؤولية المجتمع حالياً تنصبّ على الوقوف بكل قوة وراء تلك النماذج المشرفة، لتمكينها من أداء واجبها ومهامها على النحو الأمثل، وتخفيف الضغوط الكبيرة التي تواجههم في سعيهم للحفاظ على صحة جميع أفراد المجتمع وسلامتهم.

- المبادرة أتاحت توسيع التواصل البنّاء بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، للخروج بنتائج إيجابية تخدم المجتمع.