البلوشي: لا تسريح لأي عامل.. والشركات ملتزمة بمنع نقل العمالة

المصدر: عبير عبدالحليم ـ أبوظبي

قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي راشد عبدالكريم البلوشي، إنه لن يتم تسريح أي عامل في الفترة الراهنة بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ونحن نشجع العمال على العمل عن بعد إذا كان هناك مجال لذلك.

وأكد البلوشي أن هناك التزاماً كبيراً من جانب الشركات الحكومية والخاصة بالتعميم الذي أصدرته الدائرة أمس، والخاص بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، ومنع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها، موضحاً أن الشركات متعاونة مع الدائرة لتنفيذ القرار.

ونوه البلوشي في تصريحات لـ"الإمارات اليوم" بوجود نقاط تفتيش منتشرة في الامارة من أجل التحقق من تطبيق التعميم وعدم مخالفته، مشيراً الى ان الهدف من التعميم هو تقليل المخالطة والاحتكاك بين العمال للسيطرة على فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وحماية العمال أنفسهم وسكان الإمارة مواطنين ومقيمين.

ولفت الى أن الدائرة اتخذت العديد من الإجراءات في المناطق العمالية للسيطرة على الفيروس ومنع انتشاره، مثل ضمان توافر أقصى درجات النظافة وعدم اكتظاظ السكن العمالي بالعمالة، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات الوقائية الكاملة، كما طلبنا اللجوء الى الجهات المختصة على الفور في حال وجود شك في إصابة أي عامل بالفيروس.

وأكد البلوشي ضرورة التزام السكان جميعهم بالتباعد الاجتماعي لمسافات تراوح بين متر ونصف ومترين مع التشجيع على استخدام التطبيقات الالكترونية في عمليات الشراء والقيام بالتسوق في حالات الضرورة فقط.

وشدد على أن الدائرة اتخذت العديد من المبادرات للسيطرة على الفيروس خلال الفترة الماضية، وستشهد الفترة المقبلة طرح المزيد من المبادرات لحماية المجتمع بشكل مستمر.

وأشار وكيل دائرة التنمية الاقتصادية إلى أنه يوجد تنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لمدة 24 ساعة يومياً لتبادل الأفكار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشكل سريع، مشيراً الى أنه تم توفير خدمات الكترونية تسهل على السكان التباعد الاجتماعي و البقاء في المنزل وعدم الاختلاط للسيطرة على الفيروس.

وكانت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي قد كشفت لـ«الإمارات اليوم» أمس، أن مخالفة التعميم الذي أصدرته أمس الاثنين بشأن نقل العمالة يستوجب توقيع غرامات مالية على الشركات تراوح بين 3 آلاف درهم و 10 آلاف درهم، وتصل الى إغلاق المنشأه في حال تكرار المخالفة.