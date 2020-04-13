60 % زيادة في معاملات دبي الجمركية خلال الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حققت المعاملات الجمركية لدبي، قفزة استثنائية بواقع 60% لتصل إلى أربعة ملايين معاملة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 2.5 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، ما يعكس قوة البنية والأنظمة الجمركية المطورة لإنجاز المعاملات، رغم الأزمات والتداعيات الراهنة نتيجة التفشي العالمي لفيروس «كورونا».

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن مرونة وديناميكية اقتصاد دبي وقوته سيدعمان سرعة التأقلم مع المتغيرات العالمية واجتياز هذه المرحلة الصعبة بنجاح وتحقيق استدامة النمو خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أنه حينما تحقق المعاملات الجمركية نمواً بواقع 60% خلال الأشهر التي شهدت أزمة جائحة «كورونا» فهذا يعكس قوة البنية التحتية الجمركية التي تتمتع بها دبي، والتي تأتي ضمن الأفضل عالمياً، إضافة إلى البيئة المحفزة للأعمال واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وثقة التجار والمستثمرين وقطاعات الأعمال باقتصاد الإمارة التي تشهد زخماً متواصلاً.

بدوره، قال المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، إن النمو الملحوظ الذي تحققه جمارك دبي في عدد المعاملات الجمركية رغم التحديات الراهنة، يعد مؤشراً إيجابياً على استدامة الاقتصاد بإمارة دبي والدولة.

وأضاف أن خدمات وابتكارات جمارك دبي الذكية حظيت بإشادة واسعة من منظمة الجمارك العالمية، لاسيما أن نسبة كبيرة من المعاملات الجمركية تنجز من خلال الأنظمة وتعتمد بشكل تلقائي وفوري ومن دون تدخل بشري، موضحاً أن 99% من المعاملات الجمركية أنجزت عبر القنوات الذكية والإلكترونية بواقع 2.26 مليون معاملة عبر المنصات الذكية، بحصة 56.6% من إجمالي عدد المعاملات، و1.7 مليون معاملة عبر التطبيقات الإلكترونية بحصة 42.3%، و44 ألف معاملة فقط عبر «الكاونتر» وبحصة 1%.