أفضل الهواتف الذكية أداء على شبكتي "اتصالات" و"دو"

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات في الدولة، عن أفضل الهواتف الذكية أداء على شبكتي شركتي "اتصالات" و"دو" في الأماكن الخارجية خلال العام الماضي.



وأوضحت الهيئة في تقرير حديث أصدرته اليوم، أنها وضعت سبعة معايير عامة تحدد أداء تلك الهواتف، وتشمل: جودة الصوت، وبث الفيديو، ومدة البطارية، والوقت المستغرق لإرسال البريد الالكتروني، والوقت للبدء في نقل البيانات، وتحميل البيانات، وتنزيل البيانات.



وبينت أن افضل الهواتف الذكية في جودة الصوت على شبكة "اتصالات" خلال عام 2019 كان هاتف (ZTE Axon 10 Pro).

كما جاء الهاتف نفسه الأفضل في جودة الصوت على شبكة "دو".



وجاءت هواتف (Huawei Mate 20x) الأفضل على شبكة "اتصالات" من حيث بث الفيديو، بينما جاءت هواتف (ZTE) الأفضل في بث الفيديو على شبكة "دو".



وفي ما يتعلق بمعيار مدة البطارية، جاءت هواتف (Samsung Galaxy S10Plus) الأفضل على شبكتي "اتصالات" و"دو"، فيما جاءت هواتف (Apple iPhone x) الأفضل على شبكتي "اتصالات" و"دو" أيضا بالنسبة للوقت المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني، في حين كانت هواتف (Samsung Galaxy S10) الأفضل أداء على شبكة "اتصالات" في ما يتعلق بالوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات، بينما جاءت هواتف (Samsung Galaxy S10Plus) الأفضل في هذا المعيار على شبكة "دو".

وبالنسبة لمعيار تحميل البيانات جاءت هواتف (ZTE) الأفضل على شبكة "اتصالات"، في وقت جاءت هواتف (iPhone x) الأفضل على شبكة "دو"،

في ما يتعلق بتحميل البيانات.



وجاءت هواتف (Mate 20x) الأفضل في تنزيل البيانات على شبكة اتصالات، بينما جاءت هواتف (ZTE) الأفضل في المعيار نفسه على شبكة "دو".