7.8 مليارات درهم الأصول المدارة لـ «الصكوك الوطنية»في 2019

المصدر: دبي ■وام

ارتفعت نسبة الأصول المدارة لشركة «الصكوك الوطنية»، حتى نهاية ديسمبر 2019، بنحو 9%، لتصل قيمتها إلى 7.8 مليارات درهم، مقارنة بالعام السابق، وتوزعت معظمها على إيداعات «الوكالة» بنسبة 38%، والعقارات المدرة للدخل بنسبة 28%، ثم أدوات الدخل الثابت (الصكوك) بنسبة 25%.

كما أعلنت الشركة عن نسبة العائدات التي حاز عليها أصحاب الحسابات، التي تزيد على مليون درهم، بمعدل وسطي بلغ 3.89%، وهي نسبة تعتبر من الأعلى في المنطقة، في حين وصلت العائدات لأصحاب الحسابات، التي تراوح قيمتها بين 350 ألفاً ومليون درهم، إلى معدل وسطي يبلغ 3.08%.

وحصل أصحاب الحسابات، التي تراوح قيمتها بين 150 و350 ألف درهم، على نسبة معدل وسطي 2.74%، والحسابات التي تراوح بين 100 و150 ألف درهم، حصلت على 1.4%، أما الحسابات التي تراوح بين 50 و100 ألف درهم، فحصلت على معدل وسطي بلغ 1.38%.

وأكد رئيس مجلس إدارة «الصكوك الوطنية»، خليفة الدبوس، أن ثقافة الادخار في الإمارات لم تتغير، مقارنة مع مؤشر العام الماضي، على رغم تغير الظروف الاقتصادية العالمية، وهو ما يعني زيادة في وعي المجتمع الإماراتي بأهمية الادخار، ودوره في تحصين أفراد المجتمع من المفاجآت والأزمات الاقتصادية.