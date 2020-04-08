«تنظيم الاتصالات» تمنع 87.6 ألف هجمة إلكترونية في 3 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة أن الفريق الوطني للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي، التابع لها، نجح في منع حدوث أكثر من 87 ألفاً و607 هجمات إلكترونية، خلال الربع الأول من العام الجاري، منها 34 ألفاً و936 خلال مارس الماضي فقط.

وأفادت الهيئة في إحصاءات نشرتها، أمس، بأن الهجمات التي تعرّضت لها المواقع الإلكترونية في الدولة شهدت زيادة كبيرة، بلغت نسبتها 948%، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ عدد الهجمات 566 هجمة في الربع الأول عام 2020، مقابل 54 هجمة خلال الربع ذاته من العام الماضي.

وذكرت «تنظيم الاتصالات» أن الهجمات تنوّعت بين برمجيات خبيثة وثغرات أمنية وعمليات تصيد واحتيال ونصب، موضحة أن البرمجيات الخبيثة شكلت نسبة 59% من إجمالي الهجمات، وهي عبارة عن برامج يتم إنشاؤها بغرض تدمير الأنظمة والبرامج أو التأثير فيها، أو الحصول على صلاحيات بشكل غير قانوني، وتشمل الفيروسات وبرامج الفدية الخبيثة وبرامج التجسس وغيرها.

وأضافت أن الهجمات تضمنت ما نسبته 34% ثغرات أمنية في الأنظمة، يمكن استغلالها من قبل المجرمين في العبث بالأنظمة والتأثير فيها، إضافة إلى 6% هجمات التصيد الإلكتروني والاحتيال والنصب، وتستهدف خداع المستخدم لتسليم بياناته الخاصة، مثل بطاقاته البنكية وكلمات المرور لحساباته.

إلى ذلك، أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأن عدد تطبيقات متاجر التسوق، التي تقدم خدماتها إلكترونياً للمستهلكين، زاد بنسبة 150%، خلال الأسبوعين الماضيين.

وأوضحت أن عدد تطبيقات المتاجر الإلكترونية ارتفع إلى 55 متجراً، في السادس من أبريل الجاري، مقارنة بـ22 متجراً في القائمة الأولى، التي صدرت قبل أسبوعين.