"فلاي دبي": تشغيل رحلات جوية إلى وجهتين اعتباراً من 15 أبريل

المصدر: أزاد عيشو - دبي

قال متحدث باسم شركة "فلاي دبي"، إنه وفقاً للإشعار المتعلق بقيود الطيران السارية بين دولة الإمارات وباكستان لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد-19، فإن الناقلة ستشغل رحلات إلى باكستان للسماح بعودة مواطنيها اعتباراً من 15 أبريل الجاري.



وأضاف المتحدث في بيان تلقت "الإمارات اليوم" نسخة منه: "وفقاً للإشعار فإن الناقلة ستشغل أيضاً رحلات جوية إلى الهند" للغرض ذاته، مشيراً إلى أن هذه الرحلات تخضع للموافقات الحكومية.



وكانت دولة الإمارات قد أعلنت تعليق جميع رحلات الركاب القادمة والمغادرة والترانزيت عبر مطارات الإمارات اعتباراً من يوم 24 مارس ولمدة أسبوعين.