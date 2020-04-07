نقل 147.8 ألف طن بضائع عبر مطارات أبوظبي خلال 3 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع حجم البضائع المنقولة جواً عبر مطارات أبوظبي إلى 147 ألفاً و853 طناً، وذلك خلال الربع الأخير من عام 2019، بنمو نسبته 4.4% مقارنة بالربع الأخير من عام 2018 الذي سجل 141 ألفاً و638 طناً.

وأظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، ارتفاع حجم البضائع المنقولة (الواردة والصادرة) عبر مطار أبوظبي الدولي إلى 144 ألفاً و934 طناً خلال الربع الأخير من عام 2019 بزيادة نسبتها 5.2% بالمقارنة مع الربع ذاته من عام 2018 الذي سجل 137 ألفاً و728 طناً.

وبناء على هذه المعطيات، استحوذ نقل البضائع من خلال مطار أبوظبي الدولي على 98% من إجمالي البضائع المنقولة عبر مطارات أبوظبي في الربع الأخير من عام 2019، فيما سجلت بقية حركة النقل لمصلحة مطار العين.

وتوزعت البضائع المنقولة جواً من خلال مطار أبوظبي الدولي بين 79 ألفاً و938 طناً للواردات، ونحو 64 ألفاً و996 طناً للصادرات. أما على مستوى حركة الشحن الجوي للطرود، فقد بلغ حجم الطرود المنقولة من خلال مطار أبوظبي الدولي 2868 طناً خلال الربع الأخير من عام 2019، مقارنة مع 2077 طناً في الربع الثالث من العام ذاته.

وكانت مطارات أبوظبي و«الاتحاد للشحن»، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لـ«مجموعة الاتحاد للطيران» أعلنت في عام 2019 عن استراتيجية متعددة المراحل استهدفت تطوير البنى التحتية للشحن.