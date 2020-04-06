23 مليون درهم من «أدنيك» و«غرفة أبوظبي» لـ «معاً نحن بخير»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» عن إسهامها بثلاثة ملايين درهم، لدعم برنامج «معاً نحن بخير»، الذي تنظمه هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها كل قطاعات المجتمع الإماراتي، للتخفيف من آثار الأزمة المرتبطة بانتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وأكدت الشركة في بيان، أمس، أنها اتخذت عدداً من الخطوات، التي تهدف إلى توفير الدعم للعملاء، خلال هذه الفترة الصعبة.

وذكرت أنه بهدف دعم الجهود المبذولة، للتخفيف من الآثار والتحديات الناجمة عن تفشي «كورونا»، وبالتناغم مع الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تعتمدها الدولة، فإنها أصبحت من أولى شركات التأمين في دولة الإمارات توفر تسهيلات خاصة، لتقديم الاستشارات الطبية عن بُعد للعملاء، مع مجموعة مختلفة من مزوّدي خدمات الرعاية الصحية.

ونظراً إلى الأوضاع الحالية، وصعوبة وصول الأفراد إلى طبيب مختص، أشارت الشركة إلى أنها حرصت على تمكين العملاء من الوصول السهل إلى الاستشارات الطبية في الوقت الذي يحتاجونه.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للتأمين، إن «الشركة تفخر بدعم الجهود التي تبذلها حكومة ومجتمع دولة الإمارات، لمواجهة التحديات التي ظهرت جرّاء انتشار فيروس (كورونا) المستجد».

وأضاف أنه «من المهم جداً في مثل هذه الأوقات الصعبة أن يضطلع مجتمع الأعمال بدوره، وأن يُسخّر كل إمكاناته لتوفير المساعدة لكل من يحتاجها».

إلى ذلك، أفادت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أمس، بإسهامها بمبلغ 20 مليون درهم لمصلحة برنامج «معاً نحن بخير».

وقال المدير العام لـ«غرفة أبوظبي»، محمد هلال المهيري: «أدعو في ظل هذه الظروف شركات ومؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين إلى الإسهام في البرنامج مالياً أو عينياً، للتمكن من مجابهة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، والحدّ من انتشاره، من أجل سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أرض وطننا الغالي».