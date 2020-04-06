«إينوك لينك» تزود مركبات «التعقيم الوطني» بالوقود مجاناً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت «إينوك لينك»، المنصة الرقمية الشاملة لتوفير خدمات توصيل وقود المركبات، دعمها لبرنامج التعقيم الوطني الذي تنظّمه بلدية دبي، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19)، وذلك من خلال تخصيص شاحنات وقود متنقّلة لتوفير وقود الديزل والبنزين وبشكل مجاني لجميع المركبات والمعدات المستخدمة في البرنامج، على امتداد جميع المواقع في الإمارة.

وأفاد بيان صدر أمس بأن «اينوك لينك» خصصت لأسطول مركبات وآليات بلدية دبي المشاركة في برنامج التعقيم الوطني، شاحنات ديزل بسعة 5000 لتر، وأخرى بسعة 2600 لتر تحمل بنزين (خصوصي 95)، ما يسهم في التوفير بالوقت اللازم لتعبئة الوقود.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة اينوك»، سيف حميد الفلاسي: «نحن ملتزمون بتوظيف كامل مواردنا وخبراتنا وتقنياتنا لدعم الجهود الجبارة التي تبذلها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، تجسيداً للجهود الوقائية الرامية لضمان صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع».

بدوره، قال المدير العام لبلدية دبي، داوود الهاجري، إن الجهود تتكاتف لدعم الجهات الحكومية في التصدي لفيروس «كورونا» المستجد، لنكون قادرين على تجاوز الأزمة الصحية التي يمر بها العالم، معرباً عن تقديره للمبادرات المجتمعية التي تستهدف إظهار التزامها بأعلى الممارسات على صعيد المسؤولية المجتمعية في مواجهة الأزمة الطارئة.