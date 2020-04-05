%95 نسبة التحوّل للعمل «عن بُعد» بالمناطق الحرة في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أشاد مجلس المناطق الحرة في دبي بجهود المناطق الحرة الأعضاء في تفعيل نظام «العمل عن بُعد»، تماشياً مع توجهات حكومة دولة الإمارات، في ظل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة التحديات الناتجة عن فيروس «كورونا»(كوفيد-19).

وأعلن المجلس، أمس، عن تمكّن المناطق الحرة من التحوّل بمعدل 95% في نظام «العمل عن بُعد»، وتوفير تجربة استثنائية للشركات والمستثمرين، لضمان سلامة وصحة الأفراد ومجتمع الأعمال.

وقال الأمين العام لمجلس المناطق الحرة بدبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن «المستثمرين الأجانب والشركات العالمية، وضعوا ثقتهم بإمارة دبي، لنمو وازدهار أعمالهم، مشيداً بتشديد سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، على وجوب استيفاء وتجاوز توقعات المستثمرين، بما يبعث في نفوسهم الطمأنينة والأمان بأن دبي ستبقى شريكاً لهم في الظروف كافة، وستعمل جاهدة على توفير كل سبل الدعم لهم لاستمرارية ونمو أعمالهم، وتخفيف الأعباء عنهم.