«أدنوك»: نمتلك القوة والمرونة للتعامل مع انخفاض أسعار النفط

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أنها تمتلك القوة والمرونة، وتتمتع بموقع يتيح لها التعامل مع متغيّرات ومستجدات الأسواق، بما فيها تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط.

وشددت «أدنوك» في بيان لها، أمس، استمرار التزامها بالعمل على تعزيز القيمة والاستثمار المسؤول، لضمان تحقيق استراتيجيتها للنمو الذكي 2030، خصوصاً في الفترة الاستثنائية التي يمر بها العالم حالياً.

ولفتت «أدنوك» إلى أنها تستمر في التقدم، استناداً إلى ركائزها الأساسية التي تشمل الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الربحية، والعائد الاقتصادي.

وقال وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إنه «تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة، وانطلاقاً من التزامنا الراسخ تجاه موظفينا، فإن صحة وسلامة كوادرنا البشرية، وسلامة أصولنا واستمرارية أعمالنا، هي على رأس أولوياتنا خلال هذه الظروف الاستثنائية».

وأضاف: «بفضل توجيهات ودعم القيادة، من خلال تكاتف جهود فرق العمل في تنفيذ النقلة النوعية على مدى السنوات الأربع الأخيرة، تمتلك (أدنوك) حالياً مزيداً من عوامل القوة والمرونة، وتتمتع بموقع يتيح لها التعامل مع متغيّرات ومستجدات الأسواق، بما فيها تراجع الطلب وانخفاض أسعار النفط، ومن أهم هذه العوامل كوادرنا البشرية المتميزة، وأداؤنا المالي القوي، وتطبيق أفضل معايير الحوكمة، والكلفة التنافسية لإنتاجنا، ومما لا شك فيه أن انخفاض كلفة إنتاجنا للنفط، التي نعمل على تحسينها باستمرار، تساعدنا في استدامة إسهامتنا في دعم النمو الاقتصادي بدولة الإمارات».

وتابع الجابر: «بناءً على هذه الأسس المتينة، سنواصل الاستثمار الذكي، وبشكل مسؤول، وإدراك شامل لكل المعطيات والمستجدات، خلال هذه الفترة، معتمدين على ركائزنا الأساسية المتمثلة في الكوادر البشرية، والارتقاء بالأداء، ورفع الكفاءة، وزيادة الربحية والعائد الاقتصادي، كما أننا مستمرون في مضاعفة الجهود، لتوسعة وتطوير برنامج (أدنوك)، لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وتوثيق التعاون مع الشركاء والمقاولين والمورّدين، لإيجاد حلول مجدية ومفيدة للأطراف كافة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني».